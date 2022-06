Concorso estero docenti e ATA: pubblicate le graduatorie provvisorie

Sulla sezione del sito del Ministero degli Affari Esteri dedicata alla selezione del personale della scuola da destinare all’estero sono disponibili le graduatorie provvisorie dei docenti e ATA (DSHA ed Assistenti amministrativi) da destinare all’estero, nonché l’elenco dei non ammessi.

D.D. 0415/0562 Graduatorie provvisorie per titoli selezione Docenti e Ata estero

D.D. 0415/0563 Elenco non ammessi selezione docenti e Ata estero

Le graduatorie si riferiscono al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Concorsi n. 30 del 15 aprile.

Ha potuto presentare domanda entro il 15 maggio scorso il personale della scuola in possesso dei seguenti requisiti:

servizio di ruolo di almeno 3 anni (superato l’anno di prova ed escluso l’anno in corso)

possesso di una certificazione linguistica di livello almeno B2 per le aree messe a bando

partecipazione ad un corso di intercultura e/o internazionalizzazione di almeno 25 ore (requisito necessario per i docenti).

Dalla data di pubblicazione (14 giugno) decorre il termine perentorio di dieci giorni per presentare eventuali reclami.

Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive inizieranno i colloqui. Infatti, la procedura di selezione si articola in una selezione per titoli e colloquio comprensivo dell’accertamento linguistico che si svolgerà in modalità telematica o in presenza.