Mobilità 2024 e posti disponibili, gli uffici scolastici provinciali devono pubblicare le cattedre libere prima e dopo i movimenti del 17 maggio

La mobilità dei docenti avrà il suo esito finale con la pubblicazione dei movimenti. Tale appuntamento è stato indicato in ordinanza ministeriale della mobilità 2024/2025, con la data del 17 maggio 2024. Ma molto prima di questa data e dopo il 23 aprile, termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità, dovranno essere pubblicate tutte le disponibilità delle cattedre vacanti per i trasferimenti e i passaggi di mobilità professionale. Si tratta di un atto di trasparenza che tutti gli uffici scolastici devono fare per garantire il massimo di regolarità nelle procedure di mobilità per l’anno scolastico 2024/2025.

Ufficio scolastico di Cosenza ha già pubblicato

Alcuni Ambiti territoriali, all’insegna della trasparenza e della regolarità di una procedura pubblica, hanno già pubblicato all’albo pretorio dei siti istituzionali degli uffici scolastici territoriali il file contenente tutte le disponibilità dei posti vacanti prima della procedura di mobilità. Tra questi ambiti territoriali troviamo quello di Cosenza, diretto dalla dott.ssa Loredana Giannicola, che ha pubblicato il decreto prot. n.6579 del 24.04.2024 riguardante i prospetti delle disponibilità dei posti dei docenti, distinti per ordine e grado, utili per i trasferimenti per l’a.s. 2024/2025. Stessa cosa è stata fatta, sempre dall’ufficio scolastico di Cosenza, per il personale educativo con altro decreto del 26 aprile 2024. In buona sostanza l’ufficio scolastico di Cosenza a distanza di appena cinque giorni dalla chiusura del SIDI per quanto riguarda la comunicazione dei posti, ha pubblicato i decreti sulla disponibilità delle cattedre per i movimenti di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo.

Ecco quali sono gli altri posti disponibili

Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale 2024-2025 sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.

Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:

a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo

indeterminato.

d) Dalle predette disponibilità vanno detratti: i posti e le cattedre occupati dal personale rientrato nei ruoli di cui al precedente art. 7;