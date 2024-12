Concorso funzionari e dell’elevata qualificazione (ex DSGA): requisiti e titoli valutabili

Con decreto n° 3122, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha emanato il bando per il reclutamento di 1435 funzionari dell’elevata qualificazione (ex DSGA) per la copertura del 50% delle 2.870 unità per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, autorizzati dal Consiglio dei Ministri con decreto del 05 luglio 2024.

Requisiti di studio

Gli aspiranti, per partecipare al concorso, devono essere in possesso, entro la data del 15 gennaio 2025, di uno dei seguenti titoli: diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica e laurea magistrale secondo quando indicato nell’allegato A). Inoltre avere il certificato internazionale di alfabetizzazione digitale.

Mancanza della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale

I candidati che non abbiano la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, requisito d’accesso previsto dal nuovo ordinamento contrattuale, sono ammessi con riserva e dovranno conseguire detta certificazione, entro la data d’immissione in ruolo.

Validità della certificazione

La certificazione è valida se rilasciata da un ente accreditato presso ACCREDIA che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei.

Titoli conseguiti all’estero

Per i titoli di studio conseguiti all’estero, i candidati, dovranno indicare nella domanda, gli estremi del provvedimento con il quale il titolo è stato riconosciuto in Italia o gli estremi della richiesta di riconoscimento avanzata entro il 15 gennaio 2025 data di scadenza della domanda

Altri requisiti

Oltre al possesso di uno dei suddetti titoli, i candidati per essere ammessi al concorso devono essere in possesso:

• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea, qualora ricorrano le condizioni previsti dalla normativa vigente;

• Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza

• Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni concernente al posto da ricoprire. Per il suddetto requisito l’amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo gli aventi titolo all’assunzione in base alla vigente normativa.

Ammessi con riserva

I candidati che fanno domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, sono ammessi tutti con riserva; sarà compito dell’USR di competenza accertare il reale possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di accertata mancanza degli stessi procedere all’esclusione dalla procedura concorsuale in qualsiasi momento, anche dopo la nomina in ruolo.

Titoli culturali previsti

Il bando prevede che oltre ai titoli d’ammissione indicati nell’allegato A) i candidati possono chiedere la valutazione dei titoli culturali e di servizio previsti nell’allegato C) , fino ad un massimo di 30 punti, a condizione che siano conseguiti entro la data di scadenza della domanda.