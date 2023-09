Concorso Giovani Astronomi e Telescopio Nazionale Galileo, adesioni entro il 22 novembre 2023

Il Ministero dell’Istruzione e del merito, la Società Astronomica Italiana, l’Istituto Nazionale di Astrofisica e il Telescopio Nazionale Galileo bandiscono la Prima Edizione del Concorso Nazionale: “Giovani astronomi e Telescopio Nazionale Galileo”.

Il concorso si pone come obiettivo promuovere e valorizzare le competenze, le potenzialità scientifiche e tecnologiche delle studentesse e degli studenti, offrendo loro delle opportunità per confrontarsi, crescere e realizzarsi nella scienza e nelle sue applicazioni, favorire lo spirito dell’innovazione, l’autonomia e la capacità di lavorare in gruppo.

La partecipazione è consentita a studenti iscritti nelle Scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie e delle Scuole Italiane all’Estero, frequentanti il secondo biennio.

Agli studenti viene richiesto di formulare un programma osservativo da effettuarsi durante uno stage di 6 giorni presso il Telescopio Nazionale Galileo situato al Roque de Los Muchachos, nell’isola di La Palma (Isole Canarie, Spagna).

I costi per lo Stage, viaggio e soggiorno, per il team costituito dai 6 ragazzi e dal docente di riferimento sono a carico dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e della Società Astronomica Italiana. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.sait.it

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 22 novembre 2023.