Sport e Salute, al via il contest per le scuole “Attiviamoci per il Pianeta”: scadenza 15 aprile

Sport e Salute, al via il contest per le scuole “Attiviamoci per...

“Ho un messaggio per te”: ricliclare, non sprecare, fare sport, energia solare, rispettare. Queste le parole chiave contenute nel video-musicale di presentazione del contest, lanciato da Sport e Salute in collaborazione con AsVis, con protagonista Andrea Lucchetta, icona della pallavolo e testimonial dei progetti scuola di Sport e Salute.

Il concorso, presentato nell’ambito di Fiera Didacta a Firenze, si intitola “Attiviamoci per il Pianeta”, ed è nato con l’obiettivo di sensibilizzare ed educare le nuove generazioni sulla sostenibilità, rafforzando la loro consapevolezza e il senso di responsailità sul cambiamento climatico, la conservazione della biodiversità, l’importanza dei corretti stili di vita e dei benefici derivanti dell’attività sportiva all’aria aperta, e la gestione delle risorse con un approccio proattivo e informato.

Il contest è dedicato alle oltre 11mila classi partecipanti ai progetti Scuola Attiva KIDS (per la scuola primaria) e Scuola Attiva JUNIOR (per la scuola secondaria di I grado). L’iniziativa inoltre consente di creare un collegamento interdisciplinare con l’educazione civica, approfondendo in maniera semplice e coinvolgente i 17 obiettivi globali dell’Agenda 2030 dell’Onu. La campagna informativa e il contest, elementi chiave della proposta di Scuola Attiva, si affiancano alle attività motorie e sportive, coinvolgendo le classi in momenti di riflessione, condivisione e tanto divertimento.

Per partecipare, le classi sono chiamate a scegliere e sviluppare uno o più obiettivi globali previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu, creando un contenuto creativo (un testo, un brano musicale, una coreografia originale, un videoclip o un altro) per trasmettere un messaggio forte e chiaro a sostegno dell’ambiente, contribuendo a migliorare il pianeta.

I lavori dovranno essere inviati tramite piattaforma online, entro il 15 aprile 2024.

In palio tantissimi premi in materiale sportivo, a livello provinciale e regionale. Inoltre, una super giuria, composta dal team di Legend di Sport e Salute, individuerà due vincitori nazionali (uno per Scuola Attiva Kids e uno per Scuola Attiva Junior) che verranno premiati durante il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Le migliori coreografie e le canzoni più originali realizzate saranno pubblicate sui canali ufficiali di Sport e salute.