Concorso Letterario per ragazzi della “Italo Calvino” di Catania, grande successo: i testi dei vincitori saranno raccolti in un libro

Nel cuore pulsante della Catania barocca, i giovanissimi talenti hanno illuminato la cerimonia di premiazione del Concorso Letterario Nazionale bandito dall’Istituto Comprensivo Italo Calvino di Catania e patrocinato dallo stesso Comune Etneo. Una mattinata carica di emozioni, creatività e promesse per il futuro della scrittura, dove il talento degli studenti intervenuti è stato celebrato con grande entusiasmo.

L’entusiasmo dei partecipanti

L’evento, tenutosi presso il prestigioso Palazzo della Cultura, ha visto una partecipazione massiccia di studenti, genitori e insegnanti riuniti per evocare il potere della parola scritta. Dal nord al sud, le voci dei giovani scrittori hanno risuonato in un coro di narrazioni che hanno dato a tutti la chiara percezione di essere di fronte a un potenziale creativo veramente sorprendente.

Il concorso, nella sua prima edizione, e che ha visto la partecipazione di molte scuole sparse tutto per il Paese, era rivolto ai bambini di IV e V della scuola primaria e agli alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo grado, ha riscosso un clamoroso successo che ha stupito persino il dirigente scolastico, Salvatore Impellizzeri, e le stesse docenti del gruppo “Lettura” del medesimo istituto, l’anima del concorso stesso: la vicepreside Giusi Bruno, insieme a Giusy Grasso, Patrizia D’Amico, Ina Caudullo, Lucia Ferrito, Rosa Platania, Simona Mammana, Teresa Garaffo e Lella Seminerio.

La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza di Raimondo Vecchio e di Agata Longo che hanno piacevolmente intrattenuto il pubblico con profonde riflessioni letterarie e con la lettura di brani di Italo Calvino, di cui ricorre il centenario della nascita e a cui il concorso era dedicato. I piccoli scrittori che si sono aggiudicati le prime posizioni sono: per la classe IV Ricci Melchiorre Alice“ dell’I.C. Don Milani” di Giulianova, Teramo, Palmieri Giorgio dell’Istituto “Papa Giovanni XXIII” di Trabia (PA) e Michele Bonaduce I.C. “ Don Milani” Giulianova – Teramo; per la V classe invece, si registra la vittoria dei racconti di Castellucci Giulia e di Di Matteo Giulia, entrambe del C.D” Oberdan” di Andria (BT), e di Di Francesco Emanuele dell’I.C. G.B. Grassi” di Fiumicino; per la scuola secondaria invece, la classe I ha visto le affermazioni di Caterina Forni dell’I.C. Casteggio (Pavia), Ludovica Vicedomini della scuola media statale “Luigi Rizzo” di Milazzo (ME) e Rebecca Riccelli dell’I.C. Taverna (CZ); per la seconda classe i premiati sono stati Imbesi Mariachiara dell’IC “Giovanni XXIII” di Trabia (Palermo), Pietro Pasquino e Leonardo Domenico Biagi dell’I. C. Casteggio (Pavia); l’ultima sezione, quella delle classi III, ha visto al primo posto il racconto di Tommaso Gitto dell’I.C. “De Amicis” di Mirabella Imbaccari (Catania), seguito dai racconti di Cavagnini Angelica e di Mondinelli Margherita entrambe della Scuola secondaria di I grado “Gabriele D’Annunzio” di Salò (Brescia).

Momenti culminanti quelli delle premiazioni dei vincitori presenti e il collegamento in streaming con chi non ha potuto prendere parte alla manifestazione dal vivo. Ma gli occhi brillanti degli studenti, anche a distanza, hanno riflettuto l’emozione e la gioia mentre ricevevano il plauso del pubblico presente.

La premiazione e l’annuncio del dirigente scolastico

Com’è facile comprendere, anche gli allievi dell’istituto Calvino di Catania hanno partecipato in massa al concorso, ma per motivi di opportunità a loro è stata dedicata una sezione staccata del concorso stesso. La giuria ha comunque inteso segnalare i racconti di Baiamonte Alessandro, Crocellà Chiara, Galizia Elena, Giuffrida Elena Rosa, Impellizzeri Niccolò, La Rosa Lorenzo, Magrì Francesco, Marano Federico, Marino Flavio, Monaco Claudio, Nicotra Gabriele, Pulvirenti Ginevra, Sanfilippo Simone, Santana Elia Vaz e Virgillito Diego. I premi assegnati consistevano in un buono di Euro 100 per l’acquisto di libri per i primi classificati delle cinque sezioni e per gli altri un borsone da viaggio contenente diversi volumi di narrativa per ragazzi, oltre ad un attestato di partecipazione consegnato a tutti. A premiazione avvenuta il Dirigente Scolastico, Salvo Impellizzeri, ha annunciato che una commissione si occuperà di selezionare i racconti vincitori che saranno raccolti e pubblicati in un libro, dalla casa editrice Sikè edizioni. E per i piccoli autori sarà un ulteriore motivo di grande gratificazione e uno stimolo per continuare a scrivere.

La cerimonia si è conclusa con un applauso fragoroso e la consapevolezza che il futuro della letteratura italiana è nelle mani di una generazione talentuosa e appassionata. Con il successo di questa edizione, il Concorso Letterario Nazionale Italo Calvino, riservato ai giovanissimi, sembra profilarsi come un faro luminoso nella scoperta e nella promozione di nuovi talenti letterari.