Italo Calvino, una scuola denominata in suo onore ne celebra il centenario dalla nascita con un concorso di letteratura per ragazzi

L’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Catania, in occasione del centenario della nascita del grande scrittore italiano, lancia un concorso Nazionale di letteratura per ragazzi, riservato a tutti gli alunni e le alunne iscritti alla IV e V classe della scuola primaria e alle tre classi della scuola secondaria di primo grado. Lo scrittore, oltre a regalarci pagine di una profonda complessità, si è anche occupato di letteratura per ragazzi. E quindi alla produzione di romanzi adatti proprio agli adolescenti (tra cui non possiamo non ricordare “Il barone rampante” o “Il visconte dimezzato” o ancora” Il cavaliere inesistente”).

Il tema del concorso

Ha curato personalmente la prima raccolta di “Fiabe Italiane”, andando in giro di regione in regione, per mettere insieme quelle più vicine alla tradizione popolare e contadina e che, altrimenti sarebbero andate perdute. Partendo proprio dalla prefazione di “Fiabe Italiane”, scritta appunto dal Calvino, viene individuato con estrema attenzione e aderenza allo stile dello scrittore, il tema degli elaborati: “La fedeltà e la purezza di cuore”.

I racconti dovranno essere inviati per via telematica all’indirizzo che l’istituto ha appositamente dedicato [email protected]. entro e non oltre le ore 14.00 del 29 febbraio 2024. La giuria sarà composta dai docenti dell’Istituto, ma saranno coinvolti alcuni alunni meritevoli dell’Istituto medesimo, che daranno il loro apprezzabile contributo nella scelta dei testi da premiare. La premiazione riguarderà tutte le cinque sezioni del concorso, nella misura di tre premi per ogni categoria, più un ulteriore premio assegnato dalla giuria di qualità, composta unicamente da docenti.

Quali premi?

I premi consisteranno in un contributo in denaro da destinare esclusivamente all’acquisto di libri, per ogni primo classificato, e in libri di narrativa per ragazzi, oltre ad attestati per lo studente premiato e per la scuola di appartenenza. La consegna dei premi si terrà nel mese di Maggio 2024.

La partecipazione al concorso è assolutamente gratuita ed è possibile che gli elaborati premiati, siano inseriti in una raccolta che potrebbe dare ai piccoli scrittori, la grande soddisfazione di vedere pubblicati i loro racconti. Siamo certi che la rilevanza nazionale dell’iniziativa, sarà apprezzata e riscuoterà un grande successo nelle scuole italiane.

