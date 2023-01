Concorso nazionale di Musica d’insieme e solisti, l’iniziativa di una scuola molisana

L’ Istituto Comprensivo “L. Montini” di Campobasso organizza il 15° concorso nazionale di Musica d’insieme e solisti (pianoforte-chitarra-archi-fiati).

Ecco la presentazione del dirigente scolastico Agata Antonelli:

“Il Concorso nazionale di musica per Scuole rappresenta un collaudato appuntamento musicale che permette di realizzare, oltre ad un proficuo incontro/confronto fra tutte le realtà musicali scolastiche in esso rappresentate, una concreta occasione di promozione turistica. Giunta alla quindicesima edizione, la manifestazione è aperta a tutte le scuole italiane, di ogni ordine e grado, che vogliano partecipare con solisti e con gruppi musicali diversamente assortiti. Un articolato bando, adeguatamente pubblicizzato, prevede infatti una suddivisione in sezioni e categorie, organizzate per organico esecutivo e ordine di Scuola.

La manifestazione finale si terrà il 22 aprile 2023 e si concluderà con una cerimonia di premiazione alla quale saranno invitate a partecipare le più rappresentative autorità scolastiche e politiche delle Regione, che si terrà presso il Teatro Savoia di Campobasso. La Giuria sarà composta da insegnanti di Strumento e di Musica della Scuola Secondaria di primo e secondo grado e da docenti del locale Conservatorio di Musica. Le edizioni precedenti sono state caratterizzate, oltre che dalla fedele presenza di scuole molisane, dalla partecipazione di numerose Scuole italiane provenienti da altre regioni (Campania, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia, Piemonte, Basilicata, Veneto, Abruzzo, Umbria, Lombardia), per un totale di oltre mille presenze ogni anno fra alunni, docenti, dirigenti scolastici e accompagnatori.

Negli anni precedenti la partecipazione è stata favorita anche da incentivi economici di alcuni Enti, da borse di studio, premi in strumenti e da un caloroso programma di accoglienza all’uopo predisposto. Molte di queste Scuole, che in alcuni casi hanno la possibilità di accedere a contributi europei per la realizzazione di specifici progetti, hanno fatto coincidere la partecipazione al Concorso con il viaggio d’istruzione annuale, utilizzando per più giorni le strutture della nostra regione. Per esse il Concorso rappresenta una grossa opportunità per visitare e conoscere il Molise e il sostegno di tutti noi non può che favorire tale opportunità. Con l’obiettivo di estendere ulteriormente la quantità dei partecipanti e quindi dei visitatori della nostra Regione, l’edizione 2023 ha confermato la sezione “solisti” per gli strumenti: pianoforte, archi, fiati e chitarra.

L’intento comune è di promuovere un’iniziativa di natura culturale e turistica che possa utilmente sostenere, in Italia, l’immagine della nostra Regione. Il Concorso, completo delle icone degli enti patrocinanti, sarà pubblicizzato a mezzo di relativo bando inviato a tutte le Scuole d’Italia tramite gli Uffici Scolastici Regionali. Inoltre, saranno utilizzati tutti i mezzi disponibili per una massiccia divulgazione informatica tra i quali un canale riservato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle Scuole in presenza di iniziative culturalmente meritevoli. Il Concorso, ancora, figurerà su siti specifici (quali quelli degli Enti sostenitori) e sul sito ufficiale della Scuola “L. Montini” e sarà pubblicizzato, anche in città, con locandine, manifesti e brochure”.

Il bando del concorso