Concorso ordinario 2023, 12 punti per mobilità e graduatorie interne per chi supera tutte le prove

Come abbiamo più volte detto, i concorsi banditi con i fondi del PNRR per infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, sono concorsi ordinari. Anche se questo concorso viene chiamato straordinario ter, dal punto di vista giuridico non è affatto un concorso straordinario ma inve è un concorso ordinario.

Il superamento del concorso dà diritto a 12 punti

Tale concorso non è abilitante e nella graduatoria di merito dovrebbero entrare solamente i vincitori, pari al numero dei posti disponibili e messi a bando. In un primo momento si era temuto che gli idonei al concorso, quindi non vincitori, non essendo graduati nella graduatoria regionale di merito non fossero considerati come soggetti che hanno superato le prove del concorso. Da interlocuzioni sindacali con il Ministero dell’Istruzione e del Merito invece sarebbe emerso che il superamento delle prove del concorso bandito con DM 205 e 206 dà diritto al punteggio spendibile nelle graduatorie per le supplenze o, per il personale di ruolo, nella mobilità e nella graduatoria interna di istituto, secondo le rispettive tabelle di valutazione dei titoli. Ciò indipendentemente se si rientra o meno nei posti disponibili. Quindi per la mobilità e le graduatorie interne di Istituto sono garantiti i 12 punti a chi supera tutte le prove del concorso con non meno di 70 punti su 100.

Tabella dei titoli della mobilità

Nelle tabelle dei titoli generali della mobilità in riferimento all’attribuzione del punteggio per il superamento di un concorso ordinario per esami e titoli, è scritto, come nella tabella riportata sotto, che il docente ha diritto a 12 punti per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza, al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.

Quindi se un docente di ruolo in una scuola X per la classe di concorso A027, dovesse partecipare al concorso ordinario 2023 per la medesima classe di concorso e superasse tutte le prove con votazione pari o superiore a 70/100 per ogni singola prova, allora avrebbe riconosciuti 12 punti per il superamento di un pubblico concorso per esami e titoli per l’accesso al ruolo di appartenenza, nelle gradutorie interne di Istituto.