Concorso ordinario. Come affrontare i quesiti di logica e di comprensione del testo

Venerdì 26 marzo tutti i dirigenti scolastici sono stati chiamati in causa dal ministero dell’Istruzione a censire le aule e i laboratori con computer (anche da collaudare) per svolgere le prove pre-selettive dei concorsi ordinari della scuola dell’infanzia, primarie e secondaria, prologo delle verifiche scritte e orali. (VAI AL CORSO Come prepararti ai quesiti di logica e di comprensione del testo)

Peraltro il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta ha annunciato lo sblocco dei concorsi, anche sul fronte scuola.

Sono 50 mila i posti

Va ricordato che dai concorsi ordinari della scuola dell’infanzia e primaria (DD. n. 498 del 21.04.20) e scuola secondaria di primo e secondo grado (DD. n. 499 del 21.04.20 e successive modifiche e integrazioni apportate con DD. n. 649 del 3.06.20 e DD. n. 749 del 1.07.20), dovranno essere selezionati circa 50 mila nuovi insegnanti.

Altri 32 mila cattedre deriveranno, invece, dal concorso straordinario della scuola secondaria di primo e secondo grado.

A seguire gli argomenti della prova preselettiva. Come abbiamo più volte spiegato, infatti, come fase propedeutica al concorso, può essere previsto lo svolgimento di un test di preselezione computer-based, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia a 250 unità e a quattro volte il numero dei posti messi a concorso.

Prova preselettiva concorso scuola secondaria

In cosa consiste la prova preselettiva?

La prova è costituita da 60 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

20 domande di logica

20 domande di comprensione del testo;

10 domande di legislazione scolastica;

10 domande di conoscenza della lingua inglese.

Prova preselettiva concorso scuola infanzia e primaria

La prova consiste in 50 quiz a risposta chiusa relativi a:

capacità logiche: 20 domande;

capacità di comprensione del testo: 20 domande;

conoscenza della normativa scolastica: 10 domande.

