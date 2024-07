Concorso ordinario dirigenti scolastici, il 30 luglio si svolgerà la suppletiva della prova preselettiva

Con avviso del 3 luglio 2024 il Ministero ha informato che si svolgerà il 30 luglio 2024 in un unico turno giornaliero, dalle ore 14:30 alle ore 15:45, la suppletiva della prova preselettiva del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali.

La prova riguarderà le candidate precedentemente impossibilitate perché in stato di gravidanza o allattamento, nonché in esecuzione di eventuali pronunce giurisdizionali che hanno disposto l’ammissione alla procedura concorsuale di aspiranti che ne erano stati esclusi.

Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 13:30 del giorno della prova.

La prova preselettiva si svolge nella sede individuata nell’USR al quale il candidato ha presentato la domanda di partecipazione.

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati, dovrà essere comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento della stessa.

I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale, della ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché della ricevuta attestante il versamento del contributo di segreteria, da esibire al momento delle operazioni di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

