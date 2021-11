Concorso ordinario scuola primaria e infanzia in arrivo. Ok del Cspi ma nessuna riapertura termini

Concorso ordinario scuola primaria e infanzia in arrivo. Ok del Cspi ma...

Sembra quasi certo che prima di Natale si svolgerà la procedura del concorso per docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Parere del CSPI

In data 4 novembre 2021 il CSPI, nell’esprimere parere favorevole sullo schema di decreto predisposto dal Ministro dell’Istruzione in merito alle procedure previste per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, ha, di fatto, avvalorato la dichiarazione del Ministro sull’effettuazione della prova scritta prima delle festività natalizie.

Osservazioni

Il CSPI nel prendere atto che i decreti fanno espresso riferimento alle disposizioni eccezionali previste dal decreto 73 del maggio 2021 convertito dalla legge 106 di luglio 2021, ribadisce “la necessità di individuare un percorso omogeneo e univoco in grado di dare certezze e che metta al centro la formazione iniziale con percorsi strutturati e stabili”.

Cosa prevede la bozza del bando

I concorsi saranno banditi annualmente solo nelle regioni ove vi sia disponibilità di posti in organico dell’autonomia.

L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto.

Chi può partecipare

Possono partecipare tutti i candidati che hanno presentato domanda nel luglio del 2020 secondo quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498.

Non è prevista la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione.

Prove

Sono previste, oltre alla valutazione dei titoli, una prova scritta e una prova orale.

Prova scritta per i posti comuni

Composta da 50 quesiti a risposta multipla di cui 40 relativi alle discipline oggetto d’insegnamento nella scuola primaria, e ai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, 5 sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue; 5 sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

La prova scritta per i posti di sostegno

Per i posti di sostegno, oltre ai 5 quesiti di lingua inglese e i 5 quesiti di competenza digitale sono previsti 40 quesiti a risposta multipla inerenti le metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;

Prova orale posti comuni

La prova orale per i posti comuni è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato in merito:

Alla padronanza delle discipline,

Alla capacità di progettazione didattica,

con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.

Prova orale posto di sostegno

La prova orale per i posti di sostegno è finalizzata a valutare le competenze del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte:

Alla definizione di ambienti di apprendimento,

Alla progettazione didattica e curricolare,

per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità.

Durata delle prove

La prova scritta avrà la durata di 100 minuti.

La prova orale avrà la durata massima complessiva di 30 minuti.

Per tutti e due le prove sono previsti eventuali tempi aggiuntivi e ausili secondo le disposizioni dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola dell’infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola infanzia e primaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.