Concorso ordinario secondaria classi Stem, quando non occorrono i 24 CFU. La Faq del MI

Un chiarimento offerto dal Ministero dell’Istruzione sul prossimo concorso ordinario per la scuola secondaria riguarda i requisiti per partecipare, questione importante alla luce del fatto che, come abbiamo anticipato, ci si aspetta che per le classi Stem si riaprano le candidature.

La Faq del MI

Possiedo l’abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e una laurea che dà accesso a una delle classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016. Posso partecipare al concorso ordinario per la scuola secondaria?

Sì. In tal caso, è sufficiente all’aspirante il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono infatti esentati, a norma del comma 2 dell’ articolo 3 del D.D. 499/2020, dal possesso congiunto dei 24 crediti formativi universitari o accademici nelle discipline antro-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

