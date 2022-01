Concorso ordinario secondaria, il bando in GU. Riapertura termini solo per lo Stem

Concorso ordinario secondaria, il bando in GU. Riapertura termini solo per lo...

In Gazzetta ufficiale n. 5 del 18 gennaio 2021 sono state pubblicate le Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado».

A questo link i programmi, i titoli valutabili, le abilitazioni corrispondenti.

Nessuna riapertura termini per i candidati, se non per le classi di concorso relative alle discipline Stem, come abbiamo più volte annunciato.

A questo proposito di legge in Gazzetta che i posti delle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze e A041 – Scienze e tecnologie informatiche, sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili, nei limiti individuati da apposito decreto del Ministro dell’istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione.