Concorso ordinario secondaria, ecco la tabella dei titoli valutabili con tutti i punteggi [PDF]

Manca poco alla pubblicazione del bando di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado. A meno di clamorosi imprevisti le domande potranno essere inoltrare, via web dal 15 giugno al 31 luglio. Le prove sono previste nel mese di ottobre. In palio 25 mila cattedre.

Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate via web dal sito del ministero: www.miur.gov.it utilizzando le credenziali di accesso a istanze on line oppure lo Spid e previo versamento di un contributo di 10 euro tramite bonifico bancario.

Il Ministero dell’Istruzione ha reso noto, con il Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020, la tabella con la valutazione dei titoli

Clicca qui per accedere alla nota con tutti i documenti allegati

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

PROVA PRESELETTIVA

CONCORSO ORDINARIO INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

COME AFFRONTARE I QUESITI DI LOGICA

E DI COMPRENSIONE DEL TESTO

Saranno svolti 4 incontri di 3 ciascuno per un totale di 12 ore

> Martedì 5 maggio 2020 – dalle 16.00 alle 19.00

> Lunedì 11 maggio 2020 – dalle 16.00 alle 19.00

> Martedì 12 maggio 2020 – dalle 16.00 alle 19.00

> Mercoledì 13 maggio 2020 – dalle 16.00 alle 19.00