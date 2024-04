Percorsi abilitanti da 60, 30 e 36 CFU, come capire quale scegliere: la guida

Martedì 23 aprile sono stati pubblicati i decreti attuativi dei percorsi abilitanti, tanto attesi dagli aspiranti docenti.

Per aiutare i lettori a fare chiarezza, il nostro esperto di normativa scolastica, il prof Lucio Ficara, ha spiegato punto dopo punto l’art 2 del DM 621 riguardante l’offerta formativa e i requisiti di ammissione, precisando soprattutto la differenza tra 60, 30 e 36 CFU.

1 – L’offerta formativa dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti erogata dalle università e dalle istituzioni AFAM è articolata come segue:

a) Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 60 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017 e all’art. 7, comma 2 del DPCM 4 agosto 2023;

Il percorso a) è destinato a tutti coloro che quando sarà terminata la fase di transizione vorranno partecipare al concorso a cattedra. A tal proposito si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2025 ai concorsi a cattedra per docenti si partecipa con il titolo di abilitazione e chi non lo ha dovrà acquisire 60 CFU/CFA con questi specifici percorsi.

b) Percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 2-ter, comma 4-bis e dell’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 7, comma 6, del DPCM 4 agosto 2023;

Il percorso b) è destinato a chi ha svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, nei cinque anni precedenti, nonché chi ha sostenuto le prove del concorso straordinario bis.

c) Percorso universitario o accademico di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, primo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 2, del DPCM 4 agosto 2023;

Il percorso c) è riservato a chi dovrà fare, essendo solo in possesso della laurea, il secondo o terzo concorso PNRR e quindi vi accede acquisendo i primi 30 CFU con tale percorso e tale percorso non è abilitante.

d) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 30 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 3, del DPCM 4 agosto 2023;

Il percorso d) è il percorso che risulta essere la continuazione e il completamento di chi aveva acquisito i primi 30 CFU per partecipare al concorso e avendolo vinto completa con altri 30 CFU.

e) percorso universitario o accademico abilitante di formazione iniziale di 36 CFU/CFA ai sensi dell’art. 18-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 59 del 2017 e dell’art. 14, comma 4, del DPCM 4 agosto 2023.

Il percorso e) è riservato ai vincitori del concorso PNRR che ha presentato domanda in possesso di laurea+ 24 CFU e quindi una volta inserito in ruolo a tempo determinato svolge il percorso abilitante di 36 CFU

Le risposte della diretta

✅ (20:30) potete spiegare la differenza tra i percorsi tra 30, 36 e 60 cfu… grazie in anticipo

✅ (24:55) in merito alla questione sessione laurea giugno per Scienze della formazione primaria c’è qualche novità? Qualora la data del 30 giugno per lo scioglimento riserva venisse confermata

✅ (27:10) Per chi ha la specializzazione sul sostegno sarà obbligatorio prendere i 30 CFU per l’abilitazione su materia

✅ (29:30) dal momento che si parla di “corsi abilitanti” mi chiedevo se, in in seguito al corso, sarà comunque necessario sostenere il concorso

✅ (31:45) Nel caso in cui non si riuscisse a rientrare nella riserva dei tre anni, si resta in graduatoria e ci si inserisce in quelli da 60?

✅ (32:25) È necessario che la regione a cui appartiene l’università a cui ci si iscrive coincida con la regione nella quale si farà il tirocinio richiesto? oppure possono essere 2 regioni diverse confinanti?

✅ (34:05) io che ho i 24 CFU ma sono titolare di contratto in IEFP accedo ai corsi da 60 con riserva del 5% giusto?

✅ (34:45) sapete dirmi se è possibile fare domanda per due percorsi diversi in due atenei differenti e iscriversi in uno dei due in caso di ammissione?

✅ (35:35) Qual è la differenza tra servizi specifici e non specifici?

✅ (36:05) Le lezioni dei corsi abilitanti saranno sincrone e online?

✅ (36:55) sto facendo il percorso da 30 cfu per a047 che finirà a Maggio, avendo l’abilitazione concorsuale A045. Posso abilitarmi in un’altra classe di concorso? Se si, nuovo percorso da 30 cfu o da 36 cfu avendo 24 cfu?

✅ (38:10) Per chi ha 2 classi di concorso e in una classe di concorso le tre annualità in più i 24 cfu può iscriversi x entrambi le classi di concorso?? Grazie

✅ (39:40) per la graduatoria itp conta il voto del diploma, ma io ho un diploma francese che non prevede voti ma giudizi. Come può essere convertito in centesimi come recita il bando?

✅ (40:30) Quanti punti vale l’abilitazione su materia (ottenuta tramite percorso abilitante o concorso ordinario 2020) nelle gps di prima fascia sostegno?

✅ (42:00) Domande: 1) quando le università apriranno le iscrizioni per i 30 cfr – percorso per i triennalisti-? 2) ci si può candidare solo al percorso di una università o in più di una?

✅ (43:55) Se ho passato lo scritto del concorso ordinario e sono in attesa dell’orale, devo aspettare a iscrivermi al corso di abilitazione o mi conviene iscrivermi?

✅ (44:45) vorrei sapere come mai l’unica classe di concorso non prevista è la B014? Nessuna università ha chiesto l’accreditamento

✅ (46:35) con requisiti sia per 30cfu abilitati che per triennalisti quale conviene fare?

✅ (47:55) ho sentito alcuni atenei, ad esempio su Roma, aspettano decreti attuativi per inserire i bandi da 60cfu nei loro siti, è corretto o quelli usiciti il 22 aprile sono i decreti attuativi attesi?

✅ (48:20) Chi si iscrive al corso di abilitazione per la cdc A048, sarà automaticamente abilitato anche per A049 visto che le cdc sono state unificate?

✅ (49:05) Se sul allegato A non risulta la classe di concorso per L abilitazione che si farà?

✅ (50:35) Non ho chiesto alla mia scuola il permesso per poter studiare. È possibile richiederlo dato il ritardo di questi corsi?

✅ (52:45) Non ho i 24 CF ma ho tre anni di servizio. a quale corso dovrei iscrivermi?

✅ (53:10) il 24cfu dobbiamo farli riconoscere dall’università in cui li abbiamo conseguiti o quella in cui ci iscriviamo per l’abilitazione?

