Concorso ordinario secondaria, prova scritta AB24 e AB25 (Inglese): quadri di riferimento

Il MI ha pubblicato anche il quadro di riferimento per la valutazione delle prove scritte delle classi di concorso AB24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado – INGLESE) e AB25 (Lingua inglese e II lingua com. scuola sec. di I grado – INGLESE) del concorso ordinario del personale docente della scuola secondaria.

Come si svolgerà la prova scritta?

La prova scritta computer-based ha la durata di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato.

La prova scritta per le classi di concorso A-24 e A-25 relativamente alla lingua inglese è composta da 50 quesiti, così ripartiti:

a. 45 quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;

b. 5 quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. A ciascuna risposta corretta sono assegnati due punti; zero punti per risposta errata o non data.

La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Su cosa verteranno i quesiti?

I 45 quesiti distinti per la classe di concorso in oggetto si riferiscono rispettivamente al possesso delle conoscenze e delle competenze relative ai seguenti ambiti:

Classi AB24 e AB25

Lingua inglese livello C1 (lessico, grammatica, funzioni)

Cultura e civiltà anglofona (ambito storico, sociale e letterario)

Teorie dell’acquisizione di una lingua

Approcci, metodologie e tecniche nell’insegnamento delle lingue

Le tecnologie nell’insegnamento delle lingue.

Risorse didattiche

Caratteristiche e varietà della lingua inglese

Valutazione e autovalutazione negli apprendimenti linguistici

Portfolio Europeo delle lingue

Risorse didattiche e digitali

Politiche linguistiche (Programmi europei, Commissione europea, Consiglio d’Europa)

Legislazione scolastica afferente alle classi di concorso in oggetto

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (2020)

Classe AB24

Testi letterari

Inglese per scopi speciali o microlingua

I 5 quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento delle competenze digitali sono funzionali alla verifica delle conoscenze relative ai principali riferimenti normativi-culturali, applicazioni e strumenti per un’integrazione significativa del digitale nell’azione didattica. Nell’elaborazione dei quesiti è stata posta una specifica attenzione a richiamare contenuti e soluzioni connessi al Piano Nazionale Scuola Digitale e ai modelli di riferimento sulle competenze digitali, elaborati dal Centro Comune di Ricerca europeo, “DigCompEdu” e “DigComp 2.1”.