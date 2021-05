Concorso ordinario Stem scuola secondaria, cosa studiare? Il Programma

Il concorso ordinario riparte, lo ha ufficializzato il Decreto Sostegni bis arrivando in Gazzetta Ufficiale. Ne parliamo anche nel corso della diretta della Tecnica della Scuola live.

A partire per prime le discipline definite Stem, un acronimo che sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics, vale a dire Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, non solo per la scuola secondaria di secondo grado, come sembrava dalla bozza di decreto, ma anche per la scuola secondaria di primo grado.

Ecco le classi di concorso per le quali il concorso ordinario riparte:

A020 FISICA

A026 MATEMATICA

A027 MATEMATICA E FISICA

A028 MATEMATICE E SCIENZE

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE

Il concorso dovrebbe concludersi entro il mese di agosto 2021 al fine di poter coprire le cattedre disponibili già con il 1° settembre 2021. La graduatoria, secondo quanto si legge nel Decreto Sostegni bis, infatti, dovrebbe essere stilata entro il 31 agosto e si baserà sulla somma delle valutazioni della prova scritta e di quella orale.

Una scelta legata alla volontà del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi di rafforzare l’ambito tecnologico, come stabilito anche nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

I programmi, come da Allegato A del Ministero dell’Istruzione

Ecco una sintesi dei principali nodi concettuali generali, validi per ogni classe di concorso:

dominio dei contenuti delle discipline di insegnamento e dei loro fondamenti epistemologici , al fine di realizzare un’efficace mediazione metodologico-didattica, una solida progettazione curricolare e interdisciplinare e l’opportuna adozione di strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni;

di insegnamento e dei loro , al fine di realizzare un’efficace mediazione metodologico-didattica, una solida progettazione curricolare e interdisciplinare e l’opportuna adozione di strumenti di osservazione, verifica e valutazione degli alunni; conoscenza dei fondamenti della psicologia dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione;

dello sviluppo, della psicologia dell’apprendimento scolastico e della psicologia dell’educazione; conoscenze pedagogico-didattiche e competenze sociali finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa;

finalizzate all’attivazione di una positiva relazione educativa; conoscenza dei modi e degli strumenti idonei all’attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata , coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica;

, coerente con i bisogni formativi dei singoli alunni, con particolare attenzione all’obiettivo dell’inclusione scolastica; competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento;

inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento; conoscenza dei principi dell’autovalutazione di istituto , con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico;

, con particolare riguardo all’area del miglioramento del sistema scolastico; conoscenza della legislazione e della normativa scolastica, con particolare riguardo: alla Costituzione; alla Legge 13 luglio 2015, n. 107; all’autonomia scolastica; agli ordinamenti didattici del primo e del secondo ciclo di istruzione; alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione; alla valutazione degli alunni e alla certificazione delle competenze; alla governance delle istituzioni scolastiche; allo stato giuridico del docente (contratto di lavoro, disciplina del periodo di formazione e di prova); all’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (disabili, con disturbi specifici di apprendimento e con BES non certificati); ai disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; alle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

Programmi per classe di concorso

A020 -Fisica

A026 -Matematica

A027 – Matematica e fisica

A028 – Matematica e Scienze

A041 -Scienze e tecnologie informatiche

Modalità della prova d’esame

Il Dl Sostegni bis stabilisce le modalità delle prove per le discipline Stem nell’articolo 59, comma 15. Una prova scritta con test a crocette e una prova orale, in sintesi, quanto si prevede per l’esame, come spiega il nostro vice direttore Reginaldo Palermo.

Prova scritta

Unica prova scritta (computer-based) con più quesiti a risposta multipla, volta all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese.

I 50 quesiti (ognuno di 4 risposte di cui una esatta, per un tempo complessivo di 100 minuti), saranno così suddivisi:

40 sulla classe di concorso (allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201);

(allegato A al decreto del Ministro dell’istruzione 20 aprile 2020, n. 201); 5 sull’informatica ;

; 5 sulla lingua inglese.

Valutazione della prova

Ciascuna risposta esatta vale 2 punti, zero punti valgono le risposte non date o errate. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

Per la classe di concorso A027-Matematica e Fisica:

i 40 quesiti della classe di concorso saranno così suddivisi: 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica.

Per la classe di concorso A028-Matematica e Scienze:

i 40 quesiti della prova scritta vertono 20 sulla matematica e 20 su scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali.

Altri chiarimenti

La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l’omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

Prova orale

La prova orale è valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. Ancora non è dato sapere su cosa verterà questa prova e se riuscirà a fornire indicazioni circa le competenze dei candidati, le loro capacità didattiche e progettuali, il loro sapere essere buoni insegnanti oltre che conoscitori della disciplina.

