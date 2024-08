Concorso Pnrr 2023, l’anomalia: migliaia di idonei all’insegnamento non saranno mai assunti e neanche abilitati. Ricorsi in arrivo

Per molti aspiranti docenti rischia di trasformarsi in una selezione beffa il concorso Pnrr 2023 (Ddg n. 2575/23 per la scuola secondaria e Ddg n. 2576/23 per infanzia e primaria): anche superando il voto minimo fissato a 70 centesimi, infatti, verranno considerati idonei ma senza essere inseriti nelle graduatorie di merito che conducono dritti alle immissioni in ruolo. In queste graduatorie, infatti, verranno collocati solo i candidati che si collocheranno nel numero dei posti messi a concorso.

Come se non bastasse, per i partecipanti della scuola secondaria l’idoneità all’insegnamento non gli varrà neanche come abilitazione. Insomma, la procedura selettiva rischia di trasformarsi in una condizione da dentro o fuori, senza mezze misure. L’anomala decisione, figlia della peculiarità del concorso, facilitato rispetto a quelli canonici, come pure condizionato da tempi ristretti di realizzazioni per rispettare i patti temporali sottoscritti tra Governo e Ministero con l’Ue, sta però riscuotendo critiche a raffica.

Dopo l’imperversare di proteste sui social da parte dei diretti interessati, da qualche giorno sono usciti allo scoperto anche i sindacati della scuola.

Elvira Serafini, segretaria generale dello Snals Confsal, rimarca che “è la prima volta che un concorso ordinario non prevede il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento e l’inserimento in graduatoria di merito per i candidati che hanno superato tutte le prove previste dai concorsi. Per tutelare i sacrosanti diritti dei candidati che hanno superato le prove concorsuali – conclude Serafini – attiveremo ogni iniziativa possibile sul piano sindacale e promuoveremo un’azione legale con un ricorso al TAR del Lazio, per ottenere il riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento per i concorsi nella scuola secondaria e l’inserimento nella graduatoria di merito degli idonei al concorso Pnrr 2023”.

Il sindacato autonomo annuncia che “nei prossimi giorni sarà attivata la piattaforma per la raccolta delle adesioni”.

Anche Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “le procedure concorsuali per diventare insegnanti prevedono di prassi il conseguimento automatico dell’abilitazione e dell’idoneità da parte di tutti i candidati che hanno ottenuto la soglia minima prevista dal bando”. Il suo sindacato ha già attivato il ricorso, sempre al Tar laziale.

“L’obiettivo della nostra azione – conclude Pacifico – è quindi l’attestato di abilitazione per chi insegna nella secondaria e l’inserimento nella graduatoria di merito degli idonei al concorso Pnrr 2023 dei docenti scuola infanzia, primaria e della stessa scuola secondaria, attraverso le quali si verrebbe progressivamente immessi in ruolo”.