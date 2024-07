Concorso riservato Dirigenti scolastici, non si possono integrare titoli con altri non dichiarati: entro 5 giorni invio dei titoli non autocertificabili

Concorso riservato Dirigenti scolastici, non si possono integrare titoli con altri non...

Come previsto all’art. 3, comma 4 del DM 107/2023 (corso intensivo di formazione del concorso per Dirigenti scolastici), nella domanda di partecipazione i candidati hanno dichiarato i titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017.

No all’integrazione dei titoli

Con avviso n. 106890 del 12 luglio 2024 il Ministero ha ricordato che allo scadere del termine concesso per inoltrare la domanda di partecipazione al concorso riservato, la piattaforma non ha più consentito l’accesso ai candidati, pertanto non è consentito integrare i titoli, culturali o di servizio e professionali, con altri non dichiarati in domanda.

La comunicazione trasmessa con l’avviso dà riscontro a tutte le richieste di integrazione inviate all’amministrazione, pertanto non seguiranno riscontri singoli.

Titoli non autocertificabili

Il Ministero fa inoltre sapere che sono valutabili solo i titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e che in quella sono stati dichiarati.

In proposito, i candidati che abbiano dichiarato titoli non documentabili con autocertificazione, devono inviare all’indirizzo pec [email protected], entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, copia digitale di tali titoli se indicati nella domanda.

