Concorso scuola 2024: come prepararsi alla prova orale?

Finalmente sono state decise le date delle prove scritte del concorso per docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.

Le prove si terranno nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione e, sulla base del numero dei candidati, potranno svolgersi in più sessioni mattutine e pomeridiane.

• 11-12 marzo: prove relative alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria

• 13-19 marzo: prove per la scuola secondaria (5 giorni, sono esclusi sabato e domenica)

La prova scritta, computer-based, prevede 50 quesiti totali da completare entro 100 minuti. I candidati che superano la prova scritta (Voto minimo: 70/100.) saranno ammessi alla prova orale.

Cosa prevede la prova orale?

La prova orale è diversa per ogni classe di concorso e tipologia di posto e valuta la preparazione del candidato sulla specifica disciplina e le sue capacità di insegnamento. È volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla specifica tipologia di posto per la quale partecipa e le competenze didattiche generali, oltre alla relativa capacità di progettazione didattica efficace. A tal fine, nel corso della prova orale si svolge un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

La prova orale per il concorso infanzia e primaria durerà 30 minuti. Quella relativa al concorso secondaria durerà 45 minuti.

Come prepararsi?

Data l’altissima competitività è estremamente importante pianificare la propria preparazione in base alle date della prima prova, al fine di farsi trovare pronti – in caso di superamento della prova scritta – per la prova orale.

Le Edizioni Guerini hanno pubblicato una serie di manuali innovativi e aggiornati, curati da Antonello Giannelli (attuale Presidente di ANP) con la collaborazione di Raffaella Briani e Sandra Scicolone (dirigenti scolastiche, rispettivamente distaccata presso ANP e attuale componente dello staff nazionale ANP), che operano quotidianamente nella scuola e ne conoscono dinamiche, criticità e punti di forza. In tal senso sono i più validi strumenti presenti per allenarsi in vista della prova orale del Concorso a cattedra 2024.

Punti di forza dei manuali editi dalle Edizioni Guerini:

I volumi sono strutturati per Unità di apprendimento e con esempi pratici di esperienze di apprendimento significativo.

e con di esperienze di apprendimento significativo. Insegnano a progettare le UDA – vera chiave del successo per la prova orale, finalizzata a valutare le competenze del candidato sulla disciplina per la quale partecipa, le competenze didattiche generali e la capacità di progettazione didattica.

– vera chiave del successo per la prova orale, finalizzata a valutare le competenze del candidato sulla disciplina per la quale partecipa, le competenze didattiche generali e la capacità di progettazione didattica. Non solo teoria , ma la possibilità di misurarsi direttamente con molte valide Unità di apprendimento già progettate, da adattare alla propria realtà.

, ma la possibilità di misurarsi direttamente con molte valide Unità di apprendimento già progettate, da adattare alla propria realtà. Ricca espansione online: ogni volume offre un webinar e uno spazio di approfondimenti online esclusivi.

Tutte le informazioni sui volumi dedicati al concorso a questo link: https://www.guerini.it/?s=manuali+giannelli&post_type=product&dgwt_wcas=1

I CONTENUTI DELL’ARTICOLO SOPRA RIPORTATI SONO DI CARATTERE PUBBLICITARIO