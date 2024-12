Concorso scuola 2024, Come si calcola il punteggio? Possono essere considerati i titoli? Risponde l’esperto

A che punto siamo con il prossimo concorso docenti? Quando uscirà il bando? E quali novità ci sono? Nella giornata di mercoledì 4 dicembre 2024, si è svolto un importante incontro tra ministero dell’Istruzione e del Merito e le sigle sindacali.

La diretta della Tecnica risponde live

Nel corso della diretta della Tecnica risponde live di mercoledì 5 dicembre, il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo ha risposto alla seguente domanda:

Come si calcola il punteggio del concorso? Possono essere considerati i titoli?

“Si, certo, accanto al bando verranno pubblicate, come sempre, la ripartizione dei diversi posti e dei posti per classe di concorso, verranno pubblicate anche le aggregazioni che sono molto numerose perché una delle cose che abbiamo evidenziato è il fatto che per diverse classi di concorso la disponibilità di posti sia molto limitata, non sono rari i casi di classi di concorso dove le disponibilità per il concorso sono pari all’unità”.

“Sia dal punto di vista della motivazione a partecipare ad un concorso per un unico posto sia dal punto di vista dell’uso del denaro pubblico che viene fatto sia dal punto di vista dell’efficacia dell’azione amministrativa ci pareva che si potevano utilizzare, in presenza di idonei delle graduatorie 2020 ma anche degli idonei del concorso PNRR, lo scorrimento di queste graduatorie per andare a colmare questi spazi lasciati ancora disponibili. Si sarebbero evidentemente riconosciuti l’impegno e il merito di aver superato un concorso al personale idoneo e si sarebbero risparmiati delle incombenze di carattere amministrativo di non poco conto all’amministrazione”.

“Tutto questo purtroppo impatta con quella diabolica macchina del PNRR perché da quando c’è quel famoso obiettivo del raggiungimento delle 70mila assunzioni fatte secondo un determinato criterio tutta la pubblica istruzione, o meglio gli aspetti relativi alla formazione iniziale del reclutamento, questo è ingessato”.