Concorso scuola 2024, tutto pronto per la presentazione delle domande di partecipazione

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande sul prossimo concorso scuola 2024.

1) Sto frequentando il percorso Universitario per il conseguimento TFA Sostegno e vorrei partecipare al concorso ordinario PNRR 2 anche per i posti di sostegno, sarà consentita la partecipazione a questo nuovo concorso ordinario che si terrà nel 2025?

Purtroppo no, non è consentito l’accesso a partecipare, nemmeno con riserva, al concorso ordinario PNRR 2 per i posti di sostegno, a chi non possiede il titolo di specializzazione già conseguito al termine della scadenza della presentazione dell’Istanza di partecipazione. Chi, invece, possiede il titolo di sostegno conseguito all’estero ed ha fatto domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando concorsuale, potrà partecipare al concorso con riserva.

2) Come funzionerà nel concorso PNRR bis la riserva del 30% dei posti per coloro che hanno, nell’ultimo decennio, tre anni di servizio svolti nelle scuole statali di cui almeno un anno nella classe di concorso per la quale fanno domanda di partecipazione?

Il calcolo è presto fatto! Supponiamo che per una classe di concorso X, vengono messi a bando 20 posti, questo determinerà che 6 posti ( cioè il 30% di 20) saranno riservati a chi ha i tre anni di servizio nelle scuole statali svolti nell’ultimo decennio.

3) Quando si potrà inoltrare la domanda per partecipare al concorso ordinario bis del PNRR?

La novità prevista dal decreto 214 del 24 ottobre 2024 è quella che ai fini del contenimento delle tempistiche sulle procedure concorsuali, i tempi previsti per la compilazione della domanda e l’inoltro della stessa, sono stati ridotti a soli 20 giorni piuttosto che 30 giorni. Per cui si prevede che tale domanda si possa inoltrare, presumibilmente dal 20 dicembre 2024 fino all’ 8 gennaio 2025.