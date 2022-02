Concorso scuola, basta il green pass base, ma per i musei occorre il vaccino

Per i concorsi scuola, come avevamo già anticipato, servirà il green pass base fino al 31 marzo 2022, lo stabilisce la legge n.11 del 18 febbraio 2022 (appena approdata in Gazzetta Ufficiale) che ha convertito il DL 221. Ricordiamo che il green pass base lo si ottiene anche in presenza di un semplice tampone negativo al virus SARS-CoV-2, non è necessariamente legato al vaccino.

Per le altre misure del protocollo di sicurezza in sede concorsuale, clicca al link sottostante.

Tuttavia, nel contempo, chi volesse visitare una mostra dovrà possedere un green pass rafforzato.

Quanto dura il Green Pass?

A partire dal 1° febbraio 2022 la durata del Green Pass passa da nove a sei mesi. La norma va tuttavia coordinata con quanto previsto dall’art. 1 del DL 5/22. Pertanto la certificazione verde COVID-19, ha una validità di sei mesi dalla data di

completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo ;

ed è rilasciata automaticamente all’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ; avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Il Green Pass non ha limite temporale di durata nei casi di

somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;

della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario; avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Green pass base e green pass rafforzato

È in possesso del solo green pass base colui/colei che abbia effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

È in possesso sia del green pass rafforzato che di quello base colui/colei che si trovi in uno dei casi di seguito elencati

avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;

avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;

avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Impiego del Green Pass

Green pass base per i CONCORSI PUBBLICI

Fino al 31 marzo e su tutto il territorio nazionale ivi compresi quelli collocati in zona arancione e rossa, è consentito l’accesso ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici, a coloro che siano in possesso del Green pass base.

Green pass rafforzato PER I LUOGHI DELLA CULTURA

Fino al 31 marzo 2022 e su tutto il territorio nazionale ivi compresi quelli collocati in zona arancione e rossa possono accedere ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre solamente coloro che siano in possesso del green pass rafforzato.

