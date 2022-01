Concorso ordinario scuola, occorre il green pass? Cosa cambia in zona rossa, arancione, gialla, bianca?

Nell’ambito di tutti i concorsi pubblici e dunque anche per quanto riguarda il concorso ordinario scuola che presto ripartirà anche per la scuola secondaria di secondo grado, per la partecipazione alle prove in presenza, in zona bianca, gialla e arancione, l‘accesso è consentito solo con green pass, almeno nella sua formula base, quella ottenibile da vaccino o da tampone negativo. Nessuna differenza quanto alle zone di colore di fascia bianca, gialla o arancione, ma la tabella non riporta alcuna indicazione nel caso della zona rossa.

Lo ribadiscono le tabelle del Governo aggiornate al 18 gennaio 2022.

Quanto alle ultime novità, come abbiamo anticipato, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato nella giornata del 21 gennaio il Dpcm che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

Corsi di preparazione al concorso scuola

Per prepararti al concorso, segui il corso Guida alla normativa scolastica, come da ALLEGATO A del concorso ordinario per scuola secondaria.

Per prepararti sui temi pedagogico-didattici, il corso Conoscenze pedagogico-didattiche di base del docente, scuola secondaria.

Per prepararti sui temi della didattica digitale, il corso e-learning Nuove tendenze della didattica, tra digitale e innovazione, destinato a docenti di ogni ordine e grado.

Ambiti disciplinari

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica, classe di concorso A18, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Scienze umane, a cura di Angelo Morales.

Per prepararsi in ambito disciplinare, area filosofica classe di concorso A19, segui il corso Preparazione concorso ordinario Filosofia e Storia, a cura di Salvatore Di Stefano.

Per prepararti al concorso ordinario in ambito linguistico segui il corso Concorso ordinario Inglese, classe di concorso A24, A25.