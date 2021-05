Concorso scuola. La Mad fa punteggio?

La Mad fa punteggio ai fini del concorso scuola? Lo chiarisce il Ministero dell’Istruzione in una Faq relativa al concorso straordinario infanzia e primaria.

D. Ho ricevuto un incarico da un’istituzione scolastica tramite MAD (messa a disposizione). Posso far valere il servizio prestato?

R. Sì, il servizio nelle scuole statali prestato con nomina da MAD può essere fatto valere sia ai fini dei requisiti di accesso, sia per la valutazione dei titoli.

A precisazione della risposta del Ministero, va tuttavia chiarito che il servizio prestato presso un istituto, tramite Mad, a copertura di una cattedra vacante, ai fini dell’accesso alla professione e alle eventuali procedure concorsuali, può essere conteggiato solo purché il candidato abbia svolto quel servizio con titolo di accesso valido oppure con titolo conseguito prima dell’entrata in GPS.

Mad e classi di concorso

In sostanza, chi fa domanda con la MAD, la fa per diverse classi di concorso, ma per qualche classe di concorso potrebbe non avere titolo. In questo caso il servizio non varrà punteggio. Però, se successivamente il candidato dovesse acquisire un titolo valido, egli andrà a recuperare retroattivamente quel servizio prestato in passato.

Si precisa tuttavia che in queste settimane il Governo Draghi e il Ministero dell’Istruzione sono in grande fermento in fatto di procedure concorsuali scolastiche, sulle quali si gioca tutta la partita dei precari storici e che potrebbero cambiare le carte in tavola. Il mondo della scuola è in attesa di conoscere gli esiti di questa partita.

