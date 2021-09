Concorso straordinario abilitante: i prossimi sviluppi

Che fine ha fatto il concorso straordinario abilitante? Lo chiarisce l’avvocato di legislazione scolastica Dino Caudullo, nell’appuntamento della Tecnica della Scuola live del 22 settembre.

“Da più di un anno, da quando il concorso straordinario per l’abilitazione è stato bandito, non si sa più nulla – ci spiega l’avvocato Caudullo -. Sappiamo che è partita la procedura parallela del concorso straordinario finalizzata all’immissione in ruolo, e già la graduatoria ha prodotto i suoi effetti con le immissioni in ruolo di agosto. E tuttavia la procedura gemella, finalizzata all’abilitazione, bandita ad aprile 2020 con una proroga dei termini di presentazione della domanda per consentire agli Itp che hanno sostenuto l’esame di Stato di presentare la domanda (termini chiusi a luglio 2020) non ha fatto passi avanti. Tutto è finito nell’oblio”.

“Una procedura particolarmente importante – continua l’avvocato – perché consentire il conseguimento dell’abilitazione a chi ha i requisiti significa dare molte chance in più sia di tipo lavorativo, sia di modifica di carriera. Infatti l’abilitazione permette ai docenti di passare dalla seconda alla prima fascia Gps, riservata appunto ai docenti in possesso di abilitazione. Se la procedura abilitante fosse stata espletata in tempo questi docenti avrebbero potuto già essere immessi in ruolo”.

E aggiunge: “Altro caso riguarda i docenti di ruolo, perché un’altra abilitazione rispetto a quella che già si possiede permette di partecipare alle procedure di mobilità professionale, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo”.

Sblocco a breve

“Una possibilità di sblocco è stata prevista dal Dl Sostegni bis che ha messo il paletto del 15 dicembre. Ad oggi nessun segnale, tuttavia la scadenza del termine ultimo fa immaginare che da qui a breve dovrà muoversi qualcosa”.

