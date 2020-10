Concorso straordinario, Azzolina: “Le prove suppletive non sono previste”

Le prove suppletive del concorso straordinario non possono svolgersi, è la Funzione Pubblica a stabilirlo con un parere. Lo ha detto la Ministra Azzolina nel corso del suo intervento a Otto e mezzo, su La7.

“Dovete immaginarvi dieci persone per laboratorio, distanziate, con gli igienizzanti e il controllo della temperatura all’ingresso. Ci servirà

per avere meno precari l’anno prossimo perché potremo assumere”, ha aggiunto Lucia Azzolina, che quindi conferma il concorso straordinario in partenza il 22 ottobre.

Eppure in Lombardia è stata approvata la mozione urgente dal Consiglio regionale della Lombardia, su proposta della Lega, che impegna la Giunta ad attivarsi per chiedere al ministero dell’Istruzione e al Governo di far slittare le prove scritte in programma dal 22 ottobre al 16 novembre: tra i voti favorevoli (57 con un solo astenuto) figurano anche i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle.

Il nodo della questione è specialmente quello relativo ai positivi in quarantena che non potranno accedere alle prove: per loro, quindi, non c’è molto da fare.

Ma non solo: in territori come questi, al momento a rischio, i candidati che devono spostarsi anche da altre Regioni, dovranno utilizzare mezzi di trasporto, problema non indifferente della pandemia, per arrivare alle prove.