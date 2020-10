Concorso straordinario secondaria, istruzioni per i candidati [VIDEO]

Concorso straordinario secondaria, istruzioni per i candidati

In vista dell’avvio, il 22 ottobre, delle prove per il concorso straordinario per docenti della secondaria di primo e secondo grado, il MI ha pubblicato un video con il quale illustra le modalità di partecipazione.

La prova, ricordiamo, è su computer e per ogni classe di concorso avverrà in contemporanea su tutto il territorio nazionale.

Le prove possono svolgersi in turno mattutino, dalle 9 alle 11.30, o pomeridiano, dalle 14.30 alle 17.

Le operazioni di identificazione dei candidati avrà inizio alle ore 8 per il tuorno mattutino e le 13.30 per quello pomeridiano.

I candidati dovranno essere muntiti di documento di identità in corso di validità, codice fiscale e ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria.

Protocollo di sicurezza

Il 1° ottobre sono state pubblicate le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata. Il protocollo di sicurezza allegato alla nota prevede l’obbligo da parte dei candidati, dei componenti della commissione, del personale di vigilanza e di tutte le figure presenti nelle aree concorsuali, di indossare una mascherina chirurgica, che copra correttamente le vie aeree (bocca e naso) per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’istituzione scolastica sede di concorso.

Ciascun candidato dovrà dotarsi di idoneo dispositivo di protezione individuale e indossarlo, a pena di esclusione dalla procedura, sia durante il periodo di attesa per l’ingresso all’interno dell’istituzione scolastica, sia all’ingresso nell’aula sede di esame, sia durante lo svolgimento della prova, nonché in uscita dalla struttura.

I candidati hanno inoltre l’obbligo di igienizzarsi le mani con apposito gel disinfettante contenuto nei dosatori all’ingresso e in più punti delle aree (es. ingresso, aule, servizi igienici, etc.) assicurandone un utilizzo frequente.

Il personale impiegato, oltre alla mascherina chirurgica e all’igienizzazione delle mani, dovrà utilizzare guanti monouso al momento delle operazioni di riconoscimento dei candidati, della consegna dei moduli, del materiale occorrente e nelle operazioni di gestione della prova computerizzata.

I candidati, i componenti della commissione di valutazione, del comitato di vigilanza, tutto il personale individuato con compiti di sorveglianza ed assistenza interna per lo svolgimento delle prove e tutti i soggetti presenti nelle strutture, dovranno compilare il modulo di autodichiarazione.

Con successiva nota del 14 ottobre il MI ha fornito le seguenti precisazioni: