Concorso straordinario bis, il 16 giugno scadono i termini: video tutorial

Il nuovo appuntamento settimanale con la rubrica “A domanda risponde” curata dal prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Una serie di risposte alle domande poste dai lettori sulla concorso straordinario bis.

DOMANDA n. 1

Quando scadono i termini per potere presentare domanda di partecipazione al concorso straordinario bis?

RISPOSTA

La domanda di partecipazione al concorso straordinario bis si compila per via telematica attraverso la piattaforma dedicata sul sito www.istruzione.it, i termini per potere presentare tale istanza telematica scadono il 16 giugno 2022 alle ore 23:59.

DOMANDA n. 2

Quali sono i requisiti per potere partecipare al concorso straordinario bis? Come si carica il servizio utile all’accesso?

RISPOSTA

Per quanto riguarda i requisiti per potere partecipare al concorso straordinario bis, servono almeno 3 annualità prestate nella scuola statale di cui una prestata sulla classe di concorso specifica in cui si chiede la partecipazione. Le tre annualità devono essere state prestate negli ultimi 5 anni, dal 2017/2018 al 2021/2022 come si vede nel seguente video tutorial.

DOMANDA n. 3

Il concorso straordinario bis è un concorso abilitante? Un docente di ruolo può partecipare ai fini abilitanti?

RISPOSTA

Il concorso straordinario bis non è un classico concorso abilitante. Per potere ottenere l’abilitazione bisogna completare il percorso accettando il ruolo con un contratto a tempo determinato e bisognerà svolgere nell’anno di prova un corso di formazione di 40 ore organizzato in collaborazione con le Università. Quindi non è un concorso che può essere svolto solo ai fini abilitanti, ma l’abilitazione si potrà avere solo dopo l’inserimento in ruolo e il completamento dell’anno di prova.