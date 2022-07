Concorso straordinario bis, l’avvio della procedura slitta a settembre: vediamo dove

Mentre in alcune Regioni si sta procedendo speditamente con la prova orale del cd. Concorso straordinario bis (procedura concorsuale di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), in altre si è ancora in alto mare.

Il caso del Piemonte

È il caso, ad esempio, del Piemonte, dove in cui alcuni Uffici provinciali stanno rimandando lo svolgimento dei colloqui a settembre, con riferimento ad determinate classi di concorso.

L’AT di Torino, per le classi di concorso A018 – A021 – A022 – A023 – A057 – A058 – A061 – AB56 – AG56 – AK56 – AS55 – B015 -B018, ha disposto il differimento a settembre delle prove concorsuali. In un avviso del 14 luglio leggiamo infatti che “preso atto dell’oggettiva difficoltà di acquisire la disponibilità del personale dirigenziale, docente e amministrativo all’incarico di componente o segretario delle commissioni giudicatrici” anche per via delle “attività, in corso di svolgimento, finalizzate al corretto avvio dell’a.s. 2022/2023”, le operazioni di gestione della procedura in oggetto (costituzione delle commissioni giudicatrici, adempimenti connessi allo svolgimento della prova disciplinare, adempimenti connessi alla valutazione dei titoli) non saranno avviate prima del mese di settembre 2022.

Analogo avviso riguarda, sempre in Piemonte:

Problemi anche nel Lazio

Il problema della difficoltà a reperire i commissari non riguarda solo il Piemonte.

Come abbiamo infatti già comunicato, i sindacati hanno pianificato la mobilitazione per il rischio di slittamento delle immissioni in ruolo: lunedì 18 luglio alle ore 11 in via Frangipane 41 a Roma (sotto la sede dell’USR) si terrà un presidio di tutti i partecipanti alla classe A028 del Concorso Stem ordinario e di quello straordinario bis.

“La decisione – riferisce Flc Cgil Roma e Lazio – arriva a seguito dell’incontro con l’USR Lazio di martedì 5 luglio 2022, durante il quale il Direttore ha comunicato ai sindacati che non sarà possibile procedere alle prove orali della classe di Concorso A028 Stem prima del periodo settembre/novembre. Tale impossibilità deriva dalla mancata creazione delle commissioni utili a esaminare le prove dei candidati e delle candidate: a oggi, infatti, sono state formate solamente 3 sottocommissioni. Ciò significa che le classi STEM A028 e straordinario bis A028 non accederanno al ruolo per l’a.s. 2022/23. Se ne riparla nel 2023/24. Considerando che i partecipanti allo STEM hanno già saltato l’a.s. 21/22, l’incapacità dell’USR di garantire le immissioni in ruolo si traduce nel rinvio della stabilizzazione per (almeno) un ulteriore anno”.