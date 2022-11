Concorso straordinario bis, percorsi formativi da 5 CFU per i vincitori: quanto costeranno?

Concorso straordinario bis, percorsi formativi da 5 CFU per i vincitori: quanto...

Per i vincitori del concorso straordinario bis, il regolamento di cui al DM 108 del 2022, all’articolo 18 stabilisce che i docenti, prima di essere assunti in ruolo, dovranno seguire un percorso di formazione, volto all’acquisizione di 5 CFU, con prova conclusiva.

Quindi, oltre all’anno di formazione e prova che interessa i docenti neoassunti in ruolo, i vincitori del concorso straordinario dovranno seguire un un percorso formativo da 5 CFU (40 ore) organizzato in collaborazione con le università che si concluderà entro il 15 giugno 2023.

Le aree formative sono le seguenti:

• Formazione sulle dimensioni culturale-disciplinare, metodologico-didattica, e formativo-professionale (3 CFU – MPED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE)

• Formazione sulle dimensioni organizzativa e istituzionale-sociale – (1 CFU – SPS/07 – SOCIOLOGIA GENERALE)

• Elaborazione di un bilancio delle competenze e di un conseguente progetto di sviluppo individuale (1 CFU – MPED/04 PEDAGOGIA SPERIMENTALE)

Le competenze acquisite saranno verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso.

Il docente che supererà il percorso formativo da 5 CFU e il percorso annuale di formazione iniziale e prova verrà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio.

Il concorso “straordinario bis” vedrà complessivamente l’assegnazione di 14.420 cattedre a livello nazionale nell’ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Chi attiverà i percorsi formativi?

Come evidenzia la Flc Cgil, in queste settimane in diverse regioni si sta concludendo la fase di individuazione dei vincitori e l’assegnazione alle sedi di sevizio.

E’ quindi urgente che USR e Atenei pubblichino indicazioni in merito ai percorsi formativi.

“Infatti abbiamo rilevato – scrive il Sindacato – come alcune Università telematiche abbiano tempestivamente presentato pacchetti formativi relativi ai 5 CFU anche piuttosto esosi, ed è evidente che data la natura obbligatoria del percorso l’offerta formativa proposta ai vincitori del concorso deve vedere anche un impegno delle Università statali e costi calmierati“.

In proposito, l’USR Lazio ha pubblicato un avviso con cui comunica che:

le Università della Regione aderenti al Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL) si faranno carico dello svolgimento del Percorso di formazione e prova conclusiva

renderanno al più presto pubblici nei loro siti tempi e modalità di svolgimento dei corsi che avranno avvio non prima di di gennaio 2023 per concludersi come previsto dalla norma non oltre il 15 giugno 2023

prevederanno un costo massimo di iscrizione (tasse incluse) che non supererà i 150,00 euro per ciascun/a docente che vi prenderà parte.

Questa indicazione sarebbe auspicabile fosse seguita anche in altre regioni.