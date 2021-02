Concorso straordinario, concluse le prove, i numeri del Ministero

Si sono concluse venerdì 19 febbraio le prove del concorso straordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Il Ministero dell’Istruzione ha comunicato i dati relativi alle prove. Emerge che l’84,9% dei candidati previsti si è presentato, ovvero 56.101.

Il concorso, che ha preso il via lo scorso 22 ottobre, è stato distribuito in 13 giornate in cui si sono svolte le prove (con uno stop in mezzo dovuto alle restrizioni del Dpcm) con 109 classi di concorso coinvolte, 5.832 aule utilizzate e una media di 9.6 candidati per aula.

Le commissioni hanno già iniziato le correzioni delle prove scritte che dovranno essere completate prima dell’avvio del nuovo anno scolastico.

La procedura straordinaria è stata bandita per l’assegnazione di 32.000 posti.