Concorso straordinario docenti, scuola secondaria di I e II grado: tutte le info

Con Decreto Dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 il Ministero ha dato il via alla procedura straordinaria per titoli ed esami per le immissioni in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, previste per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22, 2022/23

La procedura straordinaria, bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale, è finalizzata alla copertura di complessivi 24.000 posti comuni e di sostegno suddivisi per regione, tipologia di posto e classe di concorso.

Nel dettaglio:

Sostegno scuola secondaria di I grado: 3052

Sostegno scuola secondaria di II grado: 1200

Tabelle con la ripartizione regionale dei posti comuni e su sostegno

Normativa di riferimento

Decreto Dipartimentale n 510 del 23 aprile 2020​​​​​​​

Invio domanda

COME: L’aspirante docente deve presentare obbligatoriamente domanda online, sul sito POLIS Istanze OnLine del Ministero

QUANDO: a partire dalle ore 9.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.

Come accedere a Istanze on-line

Si possono utilizzare le credenziali dell’area riservata del Portale ministeriale oppure una identità digitale SPID. In entrambi i casi occorre essere abilitati al servizio Istanze OnLine.

Per ottenere l’abilitazione al servizio: nella pagina dedicata sono disponibili le guide

Quante domande

I candidati possono presentare istanza di partecipazione in un’unica regione, a eccezione della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige, sia per il sostegno del primo e del secondo grado, sia per una classe di concorso. Il candidato che concorre per più procedure concorsuali presenta comunque un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali alle quali intende partecipare.

Chi può partecipare

Il concorso straordinario secondaria è aperto per i docenti in possesso dei seguenti requisiti:

almeno tre anni di servizio nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal 2008/2009 al 2018/2019 . Chi conclude la terza annualità nel 2019/2020 partecipa con riserva

nella scuola secondaria statale (anche su sostegno) dal al . Chi conclude la terza annualità nel partecipa con riserva uno dei tre anni deve essere specifico, ossia svolto nella classe di concorso per cui si partecipa.

Potranno partecipare, anche se solo ai fini dell’abilitazione, i docenti che hanno maturato il servizio di tre anni nella scuola paritaria. Anche i docenti di ruolo che hanno tre anni comunque prestati, senza un anno specifico sulla classe di concorso, può partecipare ai soli fini abilitativi.

L’anno sarà considerato valido anche se il servizio sarà stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Ai fini della maturazione del triennio necessario per l’ammissione al concorso sarà considerato utile anche l’anno scolastico 2019/2020. Ciò a patto che entro il 30 giugno prossimo gli interessati maturino i requisiti di servizio. È valido anche il servizio prestato nelle scuole paritarie e nella formazione professionale.

Per i posti di sostegno è necessario avere, oltre ai seguenti requisiti di servizio, la specializzazione sul sostegno.

Prova d’esame

Il concorso prevede una prova scritta e la successiva valutazione dei titoli.

La prova sarà computer based e sarà composta da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta.

POSTI COMUNI:

competenze della disciplina di riferimento: 45 quesiti

didattica e metodologia: 30 quesiti

capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti

CLASSI DI CONCORSO A024, A025, B02 LINGUA INGLESE:

competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 50 quesiti

competenze didattico metodologiche: 30 quesiti.

POSTI DI SOSTEGNO:

ambito normativo: 15 quesiti

ambito psicopedagogico e didattico: 30 quesiti

ambito della conoscenza delle disabilità e degli altri bisogni educativi speciali in una logica bio-psico-sociale: 30 quesiti

capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese: 5 quesiti.

DURATA: 80 minuti.

PUNTEGGIO: ogni risposta corretta della prova, sia per i posti comuni che per il sostegno, varrà 1 punto, ogni risposta non data o errata 0 punti. Supererà la prova chi totalizzerà almeno 56/80 di punteggio. Alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti.

SUPERAMENTO DELLA PROVA: i candidati che supereranno la prova saranno inseriti in un elenco non graduato.

Cosa studiare

Il programma d’esame delle prova concorsuale è contenuto nell’Allegato C al Decreto n. 510 del 23 aprile 2020.