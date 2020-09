Concorso straordinario, il Pd vuole spostare le prove a Natale: pensiamo ai positivi al Covid e ai precari

Manca solo l’ufficializzazione in Gazzetta Ufficiale: a breve, probabilmente il 29 settembre, verranno pubblicate le date della prova scritta del concorso straordinario, con inizio il 22 ottobre e termine delle verifiche il 9 novembre. L’avvio piuttosto celere delle operazioni del concorso riservato, fortemente mutato nelle prove rispetto all’impianto iniziale, risulta in linea con le anticipazioni della ministra Lucia Azzolina, che a fine luglio aveva parlato di prove da svolgere in autunno. Tuttavia, la collocazione temporale non sembra piacere al Partito democratico, che chiede una riflessione.

“Non stressiamo le scuole”

Commentando la comunicazione fornita ai sindacati sul concorso straordinario, la responsabile scuola del Pd, Camilla Sgambato, ha detto all’Ansa che “farlo ora significa stressare le scuole, che verranno private di molti docenti, i quali andranno a sostenere le prove del concorso. Avremmo preferito farlo a ridosso delle vacanze di Natale”.

Secondo Sgambato c’è ancora la possibilità di un ripensamento al fotofinish: “fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ogni ripensamento è possibile, la decisione spetta al ministero dell’Istruzione”, sottolinea la democratica.

Tutelare chi è in quarantena

Sgambato sottolinea anche la necessità di tutelare chi è in quarantena, “magari per un positivo presente nella scuola in cui insegna: va cercata una soluzione, per esempio trovando un’altra data per questi candidati o facendo loro svolgere la prova tutti in una stessa scuola: sarebbe ingiusto non farli partecipare al concorso”.

Precari in servizio costretti a viaggiare

La responsabile Scuola del Pd è preoccupata anche dei tanti docenti precari, che dovendo partecipare alle prove concorsuali lascerebbero la cattedra appena assegnatagli.

“Solamente in Lombardia ci sono 16.500 candidati, la gran parte sono docenti delle regioni meridionali: spostare il concorso a Natale – ribadisce Sgambato – sarebbe insomma la cosa più giusta da fare”.