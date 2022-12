Concorso straordinario per l’accesso al ruolo, indicazioni per l’anno di prova dei docenti assunti a tempo determinato

Concorso straordinario per l’accesso al ruolo, indicazioni per l’anno di prova dei...

L’USR Piemonte ha fornito alcune indicazioni in merito all’accesso alla piattaforma INDIRE dedicata ai docenti neoassunti.

In particolare, ha segnalato che i docenti supplenti reclutati con la procedura concorsuale straordinaria per l’accesso

ai ruoli che – per continuità didattica – hanno mantenuto il contratto di supplenza al 31/08/2023 su posto non accantonato su stessa classe di concorso, al momento non riescono ancora ad essere accreditati alla piattaforma INDIRE – area riservata.

Il MIM, nel corso della Conferenza di Servizio con i Referenti Regionali del 20 dicembre 2022, ha comunicato che, a breve, sarà risolto il problema tecnico ed ai suddetti docenti sarà consentito l’accesso alla piattaforma.

L’USR ha sottolineato che tale problema tecnico non arrecherà alcun pregiudizio alla certificazione delle 20 ore di formazione obbligatorie on line del percorso formativo previsto dal DM 226/2022 e i docenti interessati potranno procedere nel percorso formativo in parallelo con tutti gli altri docenti neoassunti.

I docenti, infatti, possono, sin da subito, scaricare dalla sezione Toolkit tutta la documentazione necessaria (bilanci, questionari e altri materiali utili per la formazione) procedendo a compilarla in locale. I documenti verranno poi caricati sulla piattaforma, in un’unica soluzione, al momento della risoluzione del problema tecnico.