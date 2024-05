Docenti neoassunti, le diverse procedure di valutazione e le tempistiche previste

L’USR per la Lombardia ha pubblicato una nota di chiarimento utile a districarsi tra le varie procedure per la valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio per i docenti neoassunti nell’a.s. 2023/824.

In particolare, le procedure attualmente in corso prevedono le seguenti possibili casistiche:

Docenti neoassunti tramite concorso ordinario, concorso straordinario ex D.D. 510/2020 e procedure straordinarie precedenti, da graduatorie ad esaurimento o con procedura ex art. 59, c. 9-bis, D.L. 73/2021

N.B. Gli immessi ai sensi dell’art. 59, c. 9-bis, D.L. 73/2021 devono aver conseguito l’attestazione di svolgimento del percorso da 5 CFU.

Docenti neoassunti ai sensi dell’art. 59, c. 4, D.L. 73/2021 o ai sensi dell’art. 5-ter, D.L. 228/2021

Docenti neoassunti ai sensi dell’art. 5, c. 5 e ss., D.L. 44/2023

Documentazione utile

L’USR Lombardia rende anche disponibili i nuovi modelli di verbali e atti da utilizzare.