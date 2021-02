Concorso straordinario secondaria, avvisi USR: tutti gli aggiornamenti

Nella G.U. n. 5 del 19/01/2021 è stato pubblicato il diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

Le prove sono state ricalendarizzate, dopo la sospensione a causa del Covid-19, per le giornate dal 15 al 19 febbraio 2021.

In proposito, gli USR stanno pubblicando gli avvisi, con le indicazioni per i candidati interessati.

Li riportiamo di seguito:

ABRUZZO

Avvisi vari

CALABRIA

Avvisi vari

CAMPANIA

Avvisi

EMILIA ROMAGNA

Elenco sedi e istruzioni operative

Avviso per i candidati muniti di ordinanze o di decreti cautelari dei giudici amministrativi favorevoli

FRIULI VENEZIA GIULIA

Elenchi alfabetici candidati ammessi a sostenere la prova scritta

LAZIO

Avvisi

LIGURIA

Avviso USR n. 8967 del 7-10-20

lunedì 15 febbraio – mattino – ADMM – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA I GRADO Candidati-sr20_admm

Candidati-sr20_admm martedì 16 febbraio – mattino – A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO Candidati-sr20_a011

Candidati-sr20_a011 martedì 16 febbraio – mattino – AE24 – LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO) Candidati-sr20_ae24

Candidati-sr20_ae24 giovedì 18 febbraio – mattino – ADSS – SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO Candidati-sr20_adss

Candidati-sr20_adss venerdì 19 febbraio – mattino – A040 – SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE Candidati-sr20_a040

LOMBARDIA

Avviso di convocazione alla prova scritta per le Classi A010, A011, A013, A015, A017, A018, A019, A020, A021, A023, A037, A040, A047, A051, A054, AA25, AB56, AC25, AC56, AD56, AG56, AI56, AJ56, AK56, AL56, AM56, B004, B012, B014, B016, B018, B019, B020, B023, BA02, Sostegno nella scuola secondaria

di I e II grado

MARCHE

Avviso di pubblicazione dell’abbinamento aule – candidati della prova scritta per la classe di concorso ADMM (sostegno primo grado) del 15 febbraio 2021.

PIEMONTE

Pubblicazione abbinamenti aule-candidati – prove del 15, 16, 18 e 19 febbraio 2021

PUGLIA

Calendario, sedi ed elenco candidati delle prove scritte

SICILIA

Avvisi

Rettifica

TOSCANA

Elenco sedi e istruzioni

TRENTO

Avvisi vari

UMBRIA

Avvisi

VENETO

Avvisi vari