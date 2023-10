Concorso straordinario ter scuola secondaria di primo e secondo grado. In attesa del bando facciamo il punto della situazione

Con l’autorizzazione data al Ministero dell’Istruzione e del Merito all’avvio di procedure concorsuali per reclutamento di n. 30.216 posti di docente, di cui n. 21.101 su posto comune e n. 9.115 su posto di sostegno, sembrava che l’attesa fosse finita e che da un giorno all’altro potessero essere emanati i decreti volti a regolamentare i suddetti concorsi.

Aumento dei posti

Nei primi giorni di ottobre, il Ministro Valditara ha annunciato la possibilità di aumentare di ulteriore 14.438 posti da mettere a concorso, posti residuati dopo l’assegnazione dell’estate scorsa, per i quali si apprestava a chiedere l’autorizzazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) in modo da bandire complessivamente il concorso per 44.654.

Requisiti posto comune

Possono partecipare al concorso per posto comune per il reclutamento dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti in possesso:

• Della laurea magistrale valida per l’accesso alla specifica classe di concorso e relativa abilitazione

• Della laurea magistrale valida per l’accesso alla specifica classe di concorso e tre anni di servizio anche non consecutivi, nella scuola statale, negli ultimi cinque anni, di cui uno nella classe di concorso specifica per la quale si chiede di partecipare.

• Laurea magistrale e 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre del 2022

• Del semplice diploma per i docenti ITP,

Requisiti posto di sostegno

Possono partecipare al concorso per il reclutamento dei docenti di sostegno gli aspiranti in possesso della laurea magistrale e uno dei requisiti elencati sopra, (abilitazione, 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre del 2022, tre anni di servizio, diploma ITP) e la specializzazione sul sostegno.

Prove e punteggio previsto

Non è prevista la prova preselettiva, ma soltanto una prova scritta su computer based e una prova orale. Il punteggio massimo raggiungibile da ogni candidato è di 230, dato dalla somma della prova scritta, dalla prova orale e dai titoli. 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 30 per i titoli.

Prova scritta posto comune

La prova scritta, uguale per tutte le classi di concorso, della durata di 100 minuti, consiste in 50 quesiti a risposta multipla, volta a valutare le conoscenze e le competenze dei candidati in ambito pedagogico, psicopedagogico, didattico metodologico oltre che nella lingua inglese e nella capacità di utilizzo delle risorse informatiche. Supera la prova ed è ammesso alla prova orale, chi consegue un punteggio minimo di 70/100.

Ripartizione dei 50 quesiti

I 50 quesiti saranno ripartiti in 40 quesiti sugli aspetti pedagogico, psicopedagogico, didattico metodologico, 5 sugli aspetti sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento e 5 sulle competenze digitali.

Prova orale posto comune

La prova orale, della durata di 45 minuti, è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato nella disciplina della classe di concorso per la quale partecipa nonché le competenze didattiche e l’abilità nell’insegnamento anche attraverso un test specifico (lezione simulata). Supera la prova chi consegue un punteggio minimo di 70/100.

Prova scritta posto sostegno

Per i candidati su posto di sostegno, i 50 quesiti avranno come argomento gli aspetti pedagogico, psicopedagogico e didattico metodologico volti ad accertare le conoscenze, le competenze e la capacità di mettere in atto delle attività in grado di promuovere l’inclusione scolastica dei soggetti disabili. Supera la prova ed è ammesso alla prova orale, chi consegue un punteggio minimo di 70/100.

Prova orale posto di sostegno

La prova orale è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato nel promuovere ambienti di apprendimento inclusivi e il raggiungimento di obiettivi educativi in relazione alle reali possibilità di ciascun soggetto disabile e alle differenti tipologie di disabilità. Test specifico (lezione simulata). Supera la prova chi consegue un punteggio minimo di 70/100.

