Conto consuntivo 2022, tutti i termini sono prorogati di trenta giorni [NOTA]

In considerazione dell’aumento dei carichi di lavoro delle segreterie scolastiche impegnate nella progettazione delle proposte progettuali e nelle connesse attività per l’attuazione delle azioni del PNRR, il MIM ha disposto la proroga delle tempistiche previste nel DI 129/2018, per la predisposizione e approvazione del Conto consuntivo 2022.

Pertanto, le nuove scadenze sono le seguenti:

entro il 14 aprile 2022, la predisposizione del Conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti;

entro il 15 maggio 2022, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo contabile;

entro il 30 maggio 2022, le scuole provvedono all’approvazione del Conto consuntivo.

