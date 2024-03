Conto consuntivo, termini prorogati di 30 giorni: predisposizione entro il 14 aprile, approvazione entro il 30 maggio

Per dare seguito alle numerose segnalazioni delle scuole in merito alla richiesta di prorogare le tempistiche previste per la predisposizione ed approvazione del conto consuntivo 2023, tenuto conto dell’aumento dei carichi di lavoro delle segreterie scolastiche impegnate nella progettazione delle attività per l’attuazione del PNRR, il Ministero ha disposto lo slittamento di 30 giorni delle scadenze del 2024.

Queste le nuove tempistiche:

entro il 14 aprile 2024, le istituzioni scolastiche predispongono il conto consuntivo e la relazione illustrativa da sottoporre all’esame dei revisori dei conti;

entro il 15 maggio 2024, i revisori dei conti esprimono il parere di regolarità amministrativo- contabile sul conto consuntivo con apposita relazione;

entro il 30 maggio 2024, le istituzioni scolastiche provvedono all’approvazione del conto consuntivo.

