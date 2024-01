Contratti PNRR per Amministrativi e Tecnici, sono previste migliaia di proroghe con una norma legislativa

Se da una parte, con la conversione in legge decreto milleprorghe, si sta pensando a come prorogare al 30 giugno i contratti dei collaboratori scolastici assunti per i progetti del PNRR e di Agenda sud, il cui contratto scadrebbe il 15 aprile 2024, dall’altra si sta cercando una soluzione per le proroghe di almeno tremila Amministrativi e Tecnici assunti per garantire i progetti delle scuole realtivi ai fondi del PNRR. Ricordiamo che circa 3200 precari, assunti ad ottobre 2023 in qualità di personale Amministrativo e Tecnico, sono stati licenziati a partire dall’1 gennaio 2024 perché le scuole non potevano garantire il pagamento degli stipendi fino a giugno 2024 e comunque per tutto il tempo in cui le scuole erano impegnate nel progetto del PNRR.

Licenziati 3000 Amministrativi e Tecnici

Dopo la stipula di qualche migliaio di contratti per assistenti amministrativi e tecnici nelle nostre scuole già a partire dal mese di ottobre 2023 con i fondi del PNRR, era stata assicurata dalla politica di maggioranza la proroga di questo personale fino al 30.06.2024. In data 28.12.2023, il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva emesso una nota che aveva messo in forte discussione la riconferma di più di 3000 contratti degli assistenti amministrativi e tecnici. La nota faceva un distinguo tra la situazione dei collaboratori scolastici rispetto a quella degli assistenti (tecnici e amministrativi), prorogando i primi “di diritto” fino al 15 aprile 2024 con fondi statali inseriti nella legge di bilancio 2024, mentre per gli assistenti (tecnici ed amministrativi) aveva previsto la sola POSSIBILITA’ di proroga da parte degli istituti scolastici, con possibilità di attivare nuovi incarichi per il personale tecnico e amministrativo già impiegato attingendo ai fondi PNRR, limitatamente al 10% dei costi indiretti. Questa nota era stata la causa delle decisioni, attuate da tutte le scuole, di non prorogare i suddetti contratti in scadenza dal 31 dicembre 2023, lasciando senza lavoro oltre 3000 assistenti tecnici e amministrativi.

Soluzione vicina per via legislativa

Dai tavoli ministeriali, che stanno monitorando la problematica su una possibile proroga di questi 3000 contratti scaduti il 31 dicembre 2023 e che dovranno essere prorogati fino al 30 giugno 2024, emerge che la maggioranza di Governo starebbe prevedendo una norma legislativa per riportare nelle scuole gli Assistenti Amministrativi e Tecnici già licenziati lo scorso 31 dicembre 2023. Tale norma, trapela da Viale Trastevere, non sarebbe uno tra le centinaia di emendamenti proposti dal milleproroghe che entro la fine di febbraio dovrà essere convertito in legge, ma sarà una norma ad hoc introdotta in prossimo decreto legge sui fondi del PNRR. Tale decreto legge dovrebbe vedere la luce già nei prossimi giorni ovvero nella settimana entrante.