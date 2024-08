Contratto Dirigenti scolastici, siglato all’ARAN per il 2019/2021: circa 240 euro lordi di aumento più arretrati

Contratto Dirigenti scolastici, siglato all’ARAN per il 2019/2021: circa 240 euro lordi...

Oggi, 7 agosto, è stato sottoscritto definitivamente all’ARAN il CCNL 2019/21 per i Dirigenti Scolastici. Ne danno notizia i Sindacati del Comparto Istruzione e Ricerca.

Aumenti

Come riporta la CISL Scuola, tra le principali novità, gli aumenti retributivi, che vanno da 84 euro lordi per le 13 mensilità del 2019, per arrivare a poi a 130 euro dal 1° gennaio del 2020, a 135 euro a partire dalla stessa data del 2021.

Il nuovo valore stabilito per lo stipendio tabellare annuo lordo è pari a 47.015,73 euro, mentre la retribuzione di posizione parte fissa è rideterminata in 13.345,11 euro, con un incremento (a partire dal 1° gennaio 2021) di 60 euro mensili lordi. Il FUN (Fondo Unico Nazionale) cresce grazie a ulteriori risorse, ex lege 234/2021, art. 1, comma 604.

Secondo quanto riporta la UIL Scuola, l’aumento contrattuale sarà di 124,80 euro netti medi (241,00 euro lordi) al quale si aggiunge la corresponsione degli arretrati che ammontano a circa 11.000 euro.

Arretrati

Con la firma del nuovo contratto si avvia anche il percorso per ottenere gli arretrati sullo stipendio, che sarà oggetto di trattamento nel corso della contrattazione integrativa.

Mobilità interregionale

Sul tema della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, il nuovo contratto stabilisce, superando la soglia fissata dall’art. 9 del CCNL del 15 luglio del 2010, la piena esigibilità del 60% dei posti vacanti e disponibili nella regione richiesta.

Lavoro agile e mentoring

Viene esteso anche ai Dirigenti scolastici l’istituto del lavoro agile e sarà inoltre possibile usufruire del mentoring anche per la dirigenza scolastica, durante i primi due anni di incarico, ad opera di colleghi con almeno dieci anni di anzianità, su base volontaria.

Sanzioni disciplinari

Un altro effetto dell’azione sindacale – continua la CISL – è stata la modifica (in direzione meno punitiva) dell’articolo 28 del CCNL, relativo alle sanzioni disciplinari contro i dirigenti scolastici.

Malattia

Infine, tra le novità anche l’esclusione del periodo post ricovero in caso di terapie salvavita,dal comporto della malattia.