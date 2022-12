Contratto mobilità 2022/23: contenzioso estinto per volontà di entrambe le parti

In merito al contenzioso Ministero/Cgil-Uil relativo al CCNI sulla mobilità 2022/23 riceviamo la seguente precisazione da parte di Flc-Cgil e Uil Scuola.

Per parte nostra facciamo solo osservare che l’aspetto più controverso dell’intera vicenda riguarda la possibilità che i contratti integrativi vengano sottoscritti anche da una sola sigla sindacale. Possibilità che, per la verità, era stata riconosciuta dal Giudice già con la sentenza di primo grado del luglio scorso. Quanto alla estinzione del giudizio è esattamente ciò che noi avevamo già scritto. (red)



Si intende fornire una precisazione stante la notizia non corretta pubblicata sulla vostra testata avente per oggetto “Contratto mobilità 22/23 firmato dalla sola Cisl Scuola: per il Tribunale era valido” in cui si afferma erroneamente che nel verbale di estinzione del giudizio, il Tribunale riconoscerebbe che “il contratto possa risultare validamente concluso con una sola firma”.

In realtà si intende evidenziare che il 20 dicembre 2022, presso il Tribunale di Roma, giudice dott.ssa Capaccioli, si è tenuta l’udienza relativa al reclamo proposto dal Ministero dell’Istruzione avverso il decreto pronunciato dal tribunale che confermava la condotta antisindacale tenuta dal Ministero denunciata dalla FLC CGIL e dalla Uil Scuola Rua con apposito ricorso proposto ex art. 28 legge 300/70.

Sia il Ministero sia le OO.SS hanno redatto apposito verbale con il quale hanno richiesto congiuntamente l’estinzione del giudizio pur mantenendo ferme le proprie posizioni ed il giudice ha preso atto di tali richieste.

Di fatto, le parti hanno convenuto di rinunciare alle azioni proposte in ragione della possibilità di giungere ad una diversa e, possibilmente condivisa, soluzione della controversia all’interno delle trattative per il rinnovo della parte normativa del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro attualmente in corso.

Per la FLC-CGIL Francesco Americo

Per la Federazione UIL Scuola Rua Domenico Naso