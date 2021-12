Contratto mobilità: sulla eliminazione dei vincoli Cisl Scuola ci prova ma il Ministero dice no

Per la chiusura del contratto integrativo sulla mobilità si preannunciano tempi lunghi.

Anche l’incontro di mercoledì 22 fra sindacati e Ministero è stato disertato dal Flc-Cgil, Uil Scuola, Snals e Gilda che attendono di essere convocati dal Governo per un confronto di carattere politico.

Presente al tavolo la sola Cisl Scuola che si è sentita dire che la proposta presentata già nei giorni scorsi sulla questione dei vincoli non è praticabile perchè manca il consenso delle forze politiche di maggioranza.

Nel concreto la proposta della Cisl Scuola è volta a consentire ai docenti neoassunti di acquisire la titolarità o sulla scuola di prima assegnazione o su quella ottenuta per trasferimento.

“Ci muoviamo insomma su una linea di coerenza con le soluzioni già adottate nel precedente contratto – spiega la segretaria generale Maddalena Gissi – contemperando le esigenze di continuità con quelle di ricongiungimento al nucleo familiare da parte del personale; una coerenza che riguarda anche il metodo, analogo a quello seguito per il superamento in sede contrattuale della titolarità di ambito prevista dalla legge 107/2015”.

Il tavolo potrebbe essere riconvocato a inizio gennaio, ma non è ancora chiaro se ai prossimi incontri saranno presenti tutti i sindacati o se alcuni di loro continueranno a rimanere fermi sull’Aventino.

Ma la situazione potrebbe sbloccarsi se il Ministro convocasse un incontro di chiarimento politico come chiedono da settimane i sindacati che avevano proclamato lo sciopero del 10 dicembre. Incontro proposto peraltro anche anche dalla CISL Scuola “per avere un confronto – scrive il sindacato di Maddalena Gissi – sugli esiti parlamentari relativamente alla legge di bilancio e, alla luce di questi, per una verifica dello stato di attuazione del Patto per la scuola al centro del Paese“.