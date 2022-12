Contratto scuola firmato. Barbacci (Cisl): “E ora si discuta di mobilità, sciopero ultima spiaggia”

Nella giornata di ieri, martedì 6 dicembre, è stato firmato il contratto scuola 2019-21 da parte dei sindacati e del ministero dell’Istruzione all’Aran.

Ci sono ancora tante questioni che necessitano di approfondimento, come l’inquadramento del personale Ata, sulla valorizzazione dei Dsga, degli amministrativi facenti funzione. Ci sono poi altri temi come la formazione, le sanzioni disciplinari del personale, e ancora la mobilità del personale e l’equiparazione dei diritti del personale precario. Proprio per questo nei prossimi giorni sono previsti altri incontri per risolvere le questioni rimaste in sospeso.

Alla Tecnica della Scuola, la segretaria generale della Cisl Scuola, Ivana Barbacci, ha rimarcato uno degli aspetti che dovranno essere ancora discussi e, cioè, il nodo sulla mobilità.

L’intervista è a cura del vice direttore Reginaldo Palermo.

