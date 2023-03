Contratto scuola: i 300 milioni per gli aumenti stipendiali sono solo 227; a conti fatti ci saranno 10-15 euro in più per docenti e Ata

Il testo dell’atto di indirizzo per la prosecuzione della trattativa per il contratto nazionale della scuola contiene alcuni dati interessanti che finora erano rimasti un po’ in ombra e che invece è bene conoscere.

Finora si era parlato di 300 milioni ancora da distribuire, ma la questione è un po’ più complessa.

Proviamo a chiarirla, partendo da ciò che prevedeva la legge di bilancio 2022 che stanziava appunto 300 milioni per il personale della scuola.



A questa somma vanno aggiunti, ma solo per il 2022, i 100 milioni una tantum stanziati con un decreto legge approvato nel mese di dicembre del 2022.

Si arriva così, per il 2022, a 400 milioni di cui però solamente 320 potranno essere destinati ad incrementi stipendiali fissi, in quanto la parte rimanente, pur restando a disposizione per il personale della scuola, è destinata ad altro.



Per il 2023 la disponibilità diminuisce ancora e si attesta sui 257 milioni, 227 dei quali potranno essere utilizzati per incrementare la componente fissa della retribuzione.

A questo punto i conti sono presto fatti: dividendo i 227 milioni fra il milione circa di dipendenti si arriva a 227 euro pro capite.

Ma questa è la somma che comprende anche gli oneri a carico dello Stato (si tratta di un 30% del totale): il netto si abbassa così a 160 euro.

Il “netto in busta paga” è ancora inferiore e arriva a mala pena a 120 euro annui e cioè a 10 euro mensili.

Si tratta ovviamente di una media: ai professori di secondaria di secondo grado a fine carriera potrebbero così spettare 15 euro, mentre i docenti dell’infanzia con lo stipendio iniziale potrebbero arrivare nella migliore delle ipotesi a 10 euro.

Insomma parliamo di cifre non modeste ma ancora di più.

Nulla comunque di cui gioire od entusiasmarsi.