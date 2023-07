Contratto scuola, Rossano Sasso: “Nuovo contratto concluso grazie alla Lega, dopo anni di chiacchiere”

Rossano Sasso, capogruppo Lega in Commissione Cultura della Camera, non ha dubbi: il nuovo Contratto nazionale della scuola è stato concluso grazie alla Lega alla quale vanno ascritti risultati significativi, dall’ “ennesimo aumento dello stipendio per i docenti” fino ai 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari anche ai precari e al reperimento di risorse aggiuntive per il personale ATA.

Si tratta insomma, secondo Rossano Sasso, dell’ “attenzione che questo Governo e la Lega, assieme al ministro Valditara, stanno riservando all’istruzione.”

“L’ennesimo aumento nel giro di pochi mesi – aggiunge Sasso – si unisce a un’altra importante novità: l’introduzione della figura del docente tutor”.

“Dopo anni di chiacchiere da parte di Dem e M5S – conclude Sasso – finalmente e grazie al governo di centrodestra la scuola ritorna al centro dell’azione politica. Passo dopo passo, un po’ alla volta, riusciremo a rendere la nostra scuola migliore”.

Per la verità il riferimento alle “chiacchiere” di Dem e M5S appare piuttosto curioso, dal momento che nel Governo Draghi (febbraio 2021/ottobre 2022) Rossano Sasso ha ricoperto l’incarico di sottosegretario all’Istruzione (ministro Patrizio Bianchi) insieme con la pentastellata Barbara Floridia.

C’è da chiedersi se anche in quei 18 mesi, al Ministero si siano limitati a fare chiacchiere.