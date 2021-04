Contributi dei docenti di ruolo, nuovo servizio NoiPA

Sarà esteso anche ai docenti di ruolo il servizio “Sintesi contribuiti” di NoiPA, che consente al personale di verificare online le informazioni previdenziali a partire dalla data di assunzione, in totale autonomia.

L’estensione sarà ultimata entro il 5 aprile 2021.

Come riporta NoiPA con un avviso pubblicato sul proprio sito, il servizio permette di monitorare, in maniera indipendente e in qualsiasi momento, la propria situazione previdenziale a partire dall’assunzione in servizio presso un ente pubblico gestito dal sistema NoiPA. Per ogni periodo di contribuzione è possibile verificare il tipo di gestione e di contribuzione, la retribuzione risultante nel sistema NoiPA e lo stato di invio della dichiarazione all’INPS.

Accanto a ogni periodo è presente uno spazio per le annotazioni che, ove presenti, danno informazioni su particolari eventi che hanno influito sulla situazione previdenziale e che aiutano gli utenti a leggere in modo corretto il proprio storico contributivo.

In questo modo è possibile confrontare i dati presenti sul sistema NoiPA con l’estratto conto contributivo disponibile sul sito INPS.

Per segnalare eventuali difformità il servizio “Sintesi contributi” consente di accedere, direttamente e in modalità dedicata, al servizio di assistenza utilizzando la funzionalità “Richiedi assistenza”, allegando alla richiesta l’estratto conto contributivo scaricabile in formato .XML dal portale INPS, per un raffronto puntuale della concordanza con I dati presenti nel sistema NoiPA.

Il servizio “Sintesi contributi” è disponibile all’interno dell’area riservata del portale NoiPA seguendo il percorso: Area Personale/Servizi/Previdenza/Sintesi Contributi.

