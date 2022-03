Conversione Decreto Milleproroghe in GU, le misure sul precariato scuola

Come abbiamo anticipato, il decreto Milleproroghe convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è in Gazzetta Ufficiale. Il sindacato Flc Cgil riepiloga le misure che hanno un impatto diretto sul precariato scuola.

Prorogata al 2022/23 la procedura di assunzione dalla 1° fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno (articolo 5-ter) : La procedura, originariamente introdotta dal DL 73/2021, art. 59 c. 4, ha previsto che sui posti non assegnati mediante i concorsi venissero attivate assunzioni da 1 fascia GPS. I docenti individuati stipulano contratti al 31/8, sostengono il percorso di formazione e prova e successivamente una prova finale disciplinare con commissione esterna. A seguito di valutazione positiva, il contratto è trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Graduatorie tardive concorso straordinario 2020 : modificati i termini per l'immissione in ruolo di docenti introdotti dalla legge di bilancio 2022. Per le graduatorie pubblicate entro il 31 gennaio 2022 sarà possibile effettuare le immissioni in ruolo entro il 15 marzo. Ricordiamo che la procedura prevede l'individuazione degli aventi titolo all'assunzione sui posti residui dopo le assunzioni da 1° fascia GPS (DL 73, art. 59 c. 4). Le nomine hanno decorrenza economica e giuridica dal 1 settembre 2022 (art. 5, comma 3-sexies).

: modificati i termini per l’immissione in ruolo di docenti introdotti dalla legge di bilancio 2022. Per le graduatorie pubblicate entro il 31 gennaio 2022 sarà possibile effettuare le immissioni in ruolo entro il 15 marzo. Ricordiamo che la procedura prevede l’individuazione degli aventi titolo all’assunzione sui posti residui dopo le assunzioni da 1° fascia GPS (DL 73, art. 59 c. 4). Le nomine hanno decorrenza economica e giuridica dal 1 settembre 2022 (art. 5, comma 3-sexies). Inserimento in graduatoria idonei concorso STEM : la graduatoria del concorso ordinario delle discipline STEM (DL 73/2021 art. 59 c. 17) é integrata con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo. In ogni caso, nell’utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle immissioni in ruolo hanno priorità i vincitori del concorso ordinario di cui al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020.

Prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per l'emanazione del bando di concorso ordinario volto al reclutamento di insegnanti di religione cattolica (articolo 5, comma 3).